Ewa Wachowicz wspomina rozstanie z Makłowiczem. "Myślałam, że to koniec świata"

Ewa Wachowicz zyskała popularność dzięki zdobyciu tytułu Miss Polonia w 1992 roku. Szybko zrezygnowała jednak z kariery w modelingu i zaczęła spełniać się w innych rolach. Pod koniec lat 90. produkowała program "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza". Wachowicz w ostatnim czasie wróciła pamięcią do momentu, w którym kucharz postanowił rozstać się z producentką. Przyznała, że jej kariera wisiała wówczas na włosku.

Ewa Wachowicz wspomina trudne rozstanie z Robertem Makłowiczem

Wachowicz udzieliła wywiadu dla Gazeta.pl, podczas którego została zapytana o trudne momenty w życiu. Wspomniała wtedy o zawodowym rozstaniu z Makłowiczem. Przyznała, że początkowo miała w sobie dużo żalu. "Weźmy na przykład moje zawodowe rozstanie z Robertem Makłowiczem. Oczywiście było mi smutno i zadawałam sobie pytanie: dlaczego? Przecież byłam producentką jego programu kulinarnego i wkładałam w to dużo serca" - powiedziała. Wachowicz postanowiła jednak skupić się na sobie i to właśnie wtedy powstał jej program "Ewa gotuje".

Ale gdy rozstaliśmy się w 2007 roku, postawiłam na siebie. I dzięki temu od 16 lat mam w Polsacie własny program "Ewa gotuje", w którym dzielę się z widzami swoimi przepisami - przyznała.

Ewa Wachowicz dziś jest wdzięczna Robertowi Makłowiczowi

Dziś Wachowicz jest wdzięczna Makłowiczowi, że postanowił robić swój program bez jej pomocy. Choć było jej ciężko, trudną sytuację przekuła w sukces. "W tamtym momencie wydawało mi się, że to koniec świata. Zastanawiałam się, jak sobie poradzę, jak będę zarabiać na życie. A potem usiadłam i wymyśliłam siebie na nowo. Z perspektywy mogę powiedzieć, że to, że Robert postanowił swój program robić sam, było najlepszym zwrotem w moim zawodowym życiu. Dziś czuję do niego ogromną wdzięczność" - czytamy. Oglądacie programy kulinarne z udziałem Ewy Wachowicz?