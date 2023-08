23 sierpnia doszło do katastrofy. W obwodzie twerskim pod Moskwą w Rosji rozbił się odrzutowiec Embraer Legacy 600C. Maszyna należała do szefa Grupy Wagnera. Na podkładzie prawopodobnie znajdował się Jewgienij Prigożyn oraz dziewięć innych osób. Wszyscy pasażerowie zginęli. Rosyjskie Ministerstwo do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych oświadczyło, że maszyna leciała do Petersburga. Federalna Agencja Transportu Lotniczego wszczęła śledztwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Putin jak Kim Dzong Un! Oto dlaczego woli pancerny pociąg od samolotu

Katastrofa samolotu Jewgienija Prigożyna pod Moskwą. Wymowne gesty Władimira Putina

Jak można się dowiedzieć z danych lotu na stronie Flightradar24, o godzinie 18:19 23 sierpnia samolot wykonał nagły pionowy spadek. W ciągu 30 sekund wysokość maszyny znacznie się zmniejszyła. Jak dodał ekspert cytowany przez agencję Reutera, przed dramatycznym spadkiem nic nie wskazywało na to, że dzieje się coś niedobrego. Póki co trwają działania mające na celu ustalenie przyczyny. Jewgienij Prigożin był szefem Grupy Wagnera. Zaskakująca jest publiczna reakcja Władimira Putina, a raczej jej brak.

Póki co, Moskwa nie wydała oświadczenia w sprawie strasznego wypadku. Obywatele nie doczekali się komentarza ani ze strony rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, ani Władimira Putina. Tuż po katastrofie prezydent Rosji uczestniczył w wydarzeniu z okazji 80. rocznicy zakończenia bitwy pod Kurskiem. Wręczał odznaczenia państwowe. W trakcie uroczystości zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Kompletnie nie wspomniał o katastrofie samolotu. Warto wspomnieć, że Pirgożin był jego bliskim sojusznikiem. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Najważniejsi działacze Grupy Wagnera nie żyją

Jewgienija Prigożyna prawdopodobnie znajdował się na pokładzie samolotu. Zagraniczne media potwierdziły, że śmierć ponieśli wszyscy pasażerowie. Wśród nich byli najważniejsi działacze Grupy Wagnera. Rosyjski kanał Baza na Telegramie oraz portal MK.ru opublikował listę pasażerów, którzy nie przeżyli katastrofy. Byli to: Propustin Siergiej, Makaryan Jewgienij, Totmin Aleksander, Czekałow Walerij, Utkin Dmitrij, Matuseev Nikołaj. Zginęli również członkowie załogi w składzie: Lewszyn Aleksiej (dowódca), Karimow Rustam (drugi pilot), Raspopova Kristina (stewardessa). ZOBACZ TEŻ: Katastrofa samolotu Jewgienija Prigożyna pod Moskwą. Kim byli pozostali pasażerowie?