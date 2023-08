Jest bizneswoman, ma kilka firm, ale pozostaje w cieniu męża. Co wiadomo o żonie Prigożyna?

Świat obiegła informacja o śmierci Jewgienija Prigożyna. Szef Grupy Wagnera miał zginąć w katastrofie samolotu. Obecnie trwa śledztwo w tej sprawie, a media skupiły swoją uwagę nie tylko na działalności Prigożyna, ale i na jego życiu prywatnym. Nie jest tajemnicą, że od ponad 20 lat jest związany z Lubow, z którą ma najprawdopodobniej troje dzieci: 31-letnią Polinę, 25-letniego Pawła i 18-letnią Weronikę. Czym zajmuje się żona terrorysty?

Lubow Prigożyna jest bizneswoman. Ma kilka firm

Mogłoby się wydawać, że skoro Lubow Prigożyna od lat żyje w cieniu męża i niewiele o niej wiadomo, to wybrała rolę gospodyni domowej. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że od lat prężnie działa na rosyjskim rynku kosmetycznym i kulinarnym. Jest bizneswoman z prawdziwego zdarzenia i zarabia miliony. Krystyna Kurczab-Redlich, reportażystka, dziennikarka i autorka książki o Władimirze Putinie "Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina" w rozmowie z serwisem NaTemat wyjaśniła, z czego wynika fakt, że Lubow unika rozgłosu.

- Bo nie jest głupia! W Rosji jest nie do przyjęcia, żeby żona wygłaszała jakiekolwiek poglądy polityczne. Żona Michaiła Gorbaczowa była kompletnym wyjątkiem i do tego bardzo potępionym. Nawet Naina Jelcyna była cały czas w cieniu. Żony siedzą w cieniu, po cichu ciągną pieniądze albo starają się ten majątek powiększać. Gdyby jednak żona Prigożyna nie była zaangażowana w działalność męża, to nie byłaby objęta sankcjami - powiedziała.

To właśnie dziennikarka ujawniła najwięcej faktów z życia żony Prigożyna. Lubow poznała swojego przyszłego męża w latach 90. na studiach farmaceutycznych. Była ambitną i młodą kobietą, a Jewgienij byłym więźniem, który miał za sobą wyrok za rozbój, kradzież i oszustwo. Dzieliło ich dziewięć lat. Choć pozornie zupełnie do siebie nie pasowali, ponoć połączyło ich silne uczucie. W tym samym okresie Prigożyn poznał Putina, który wspinał się po szczeblach kariery. Dziennikarka zwróciła uwagę, że zapłacił mu niejedną łapówkę i po cichu budował z żoną swoje imperium biznesowe. Lubow miała w tym niemały udział.

Z wykształcenia jest chemikiem farmaceutą. Była i prawdopodobnie nadal jest właścicielką przedsiębiorstwa Agat, które jest spółką-córką Concord Managment. Jego właścicielem był właśnie Prigożyn. W latach 90. dostarczali jedzenie do ważnych osobistości. Po drugie, była właścicielką agencji PR, którą potem przejął jej syn. Prowadzi bardzo ekskluzywny salon SPA. Teraz prowadzi tam remont i buduje drugie piętro. Wynajmuje też apartamenty. Jest właścicielką ogromnego sklepu, który w Polsce nazwalibyśmy delikatesami. Założyli ten sklep w centrum Petersburga - powiedziała Kurczab-Redlich w rozmowie z NaTemat.

Lubow Prigożyna spamanagement.su

Serwis zwraca uwagę, że biznes żony Prigożyna przynosi 2,5 mln dolarów dochodu netto każdego roku. Przed wybuchem wojny Lubow pojawiała się na międzynarodowych targach i konferencjach. Obecnie jest objęta sankcjami. Nie jest bowiem tajemnicą, że mimo swojego światowego obycia i głowy do interesów, jest też przy okazji zwolenniczką swojego męża, jego poglądów i zbrodniczej działalności.