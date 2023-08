Księżna Kate i książę William pobrali się 29 kwietnia 2011 roku w Opactwie Westminsterskim. Ślub wtedy drugiego w kolejce do tronu księcia i Kate Middleton był jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego dziesięciolecia. Lista gości zawierała ok. 1900 nazwisk. Para pobrała się z miłości, jednak do ślubu mogło nie dojść przez testy na płodność.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William grali w golfa, a potem zadomowili się na farmie

Księżna Kate musiała poddać się testom na płodność przed ślubem

Procedura sprawdzenia płodności przyszłej królowej małżonki bądź króla małżonka jest ponoć standardem w rodzinie królewskiej. Tak twierdzi autor jednej z książek o monarchii, Tom Quinn. W "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" wspomina, że opowiadała mu o tym księżna Diana:

Była przekonana, że rutynowe badanie ma na celu sprawdzenie stanu jej zdrowia. Dopiero później zorientowała się, że tak naprawdę sprawdzano jej płodność - pisze Quinn w książce.

Kate, żeby wyjść za księcia Williama, również musiała przejść test na płodność. Wszak chodzi o przedłużenie rodu królewskiego i posiadanie potomka, który zasiądzie na tronie. Gdyby okazało się, że księżna Kate nie może mieć dzieci, Quinn twierdzi, że do ślubu nigdy by nie doszło. "Testy zawsze przeprowadza się, żeby się upewnić, że przyszła królowa może mieć potomka. Gdyby Kate nie była płodna, ślubu by nie było" - pisze Quinn. Dodał także, że w przeciwieństwie do księżnej Diany, która była nieświadoma i dość niewinna w tej całej sytuacji, księżna Kate wyraziła zgodę na testy i wiedziała, po co one są. Obecnie następca tronu i księżna Walii mają trójkę dzieci: 22 lipca 2013 roku na świat przyszedł książę George. Trzy lata później, 2 maja 2015 roku księżna urodziła córkę Charlotte. Książę Louis urodził się 23 kwietnia 2018 roku.