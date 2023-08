8 września 2023 roku przypada pierwsza rocznica śmierci królowej Elżbiety II, która zmarła w zamku Balmoral w Szkocji. Monarchini miała 96 lat i była najdłużej panującą kobietą na świecie. Po jej śmierci na tronie zasiadł jej pierworodny syn - król Karol III. Rodzina królewska wciąż pozostaje w napiętych relacjach z księciem Harrym, który w 2020 razem z Meghan Markle zrezygnowali z pełnienia obowiązków wobec monarchii i wyprowadzili się za ocean. Harry od czasu do czasu przyjeżdża do ojczyzny, jednak głównie w celach związanych z działalnością charytatywną. Okazuje się, że będzie w Wielkiej Brytanii na początku września.

Książę Harry przyjedzie do Wielkiej Brytanii w przeddzień rocznicy śmierci królowej Elżbiety II

Książę Harry przyleci do Wielkiej Brytanii w przyszłym miesiącu. Weźmie udział w WellChild Awards w Londynie na dzień przed rocznicą śmierci królowej Elżbiety II. Harry wygłosi przemówienie podczas ceremonii w Londynie 7 września. Nie oczekuje się, że zobaczy ojca króla Karola III lub brata księcia Williama podczas tego krótkiego postoju w ojczyźnie. Prawdopodobnie nadal będzie w Wielkiej Brytanii 8 września, kiedy to minie rok od śmierci jego babci królowej Elżbiety II. Jednak z tego, co wiadomo, większość rodziny królewskiej będzie wtedy w Szkocji.

Pałac nie planuje żadnej oficjalnej uroczystości z okazji rocznicy śmierci królowej. Nie odbędzie się też prywatne spotkanie rodzinne, w którym uczestniczyliby wszyscy Windsorowie. Członkowie rodziny królewskiej mogą brać udział w publicznych uroczystościach związanych z obchodami rocznicy. Książę William i księżna Kate mają przemówić do Brytyjczyków. Wiadomo, że król Karol III już przebywa w Szkocji i wkrótce przyjmie członków rodziny w Balmoral. Książę Harry i Meghan Markle podobno nie zostali zaproszeni.

W oświadczeniu książę, który jest patronem WellChild od 15 lat, powiedział, że jest "zaszczycony mogąc uczestniczyć w tegorocznej ceremonii wręczenia nagród". W zeszłym roku został zmuszony do wycofania się z wydarzenia, ponieważ odbywało się ono 8 września, kiedy królowa Elżbieta II zmarła w Balmoral.

Następnego dnia książę Harry ma przybyć do Niemiec na Igrzyska Invictus 2023. Meghan Markle nie dołączy do niego w Wielkiej Brytanii. Zamiast tego poleci prosto z Kalifornii do Düsseldorfu na turniej, który odbędzie się w dniach 9-16 września. Po raz pierwszy książę Harry będzie musiał poprosić Pałac Buckingham o pozwolenie na pobyt w jednej z królewskich rezydencji po tym, jak on i Markle zostali eksmitowani z Frogmore Cottage na początku tego roku. Musi poprosić o dostęp do apartamentu w Pałacu Buckingham lub w Windsorze, albo zatrzymać się w hotelu lub u przyjaciół.