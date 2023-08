Monika Olejnik bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek. W mediach pracuje od lat i była związana zarówno ze stacją TVN, jak i TVP. Zadebiutowała w radiu, ale to właśnie przed kamerami czuje się jak ryba w wodzie. W latach 1997-2003 prowadziła w TVN program "Kropka nad i". Od 2004 roku przez dwa lata była związana z TVP1 i programem "Prosto w oczy". We wrześniu 2006 wróciła do stacji TVN i już na ekranie TVN24 znów zaczęła prowadzić "Kropkę na i". Przez te wszystkie lata przeprowadziła tysiące rozmów z politykami. Teraz w rozmowie z Plotkiem ujawniła, kto nie chce przyjąć od niej zaproszenia do programu.

Zobacz wideo Monika Olejnik wymienia polityków, którzy nie chcą wystąpić w jej programie. Lista jest długa

Monika Olejnik ujawniła listę polityków, którzy nie chcą z nią rozmawiać przed kamerami

Monika Olejnik pojawiła się w Sopocie, gdzie odwiedziła zarówno festiwal Top of the Top, jak i prezentację ramówki TVN. Właśnie tam udało nam się ją spotkać i z nią porozmawiać. Nasz dziennikarz Marcin Wolniak spytał, co sądzi o kondycji mediów publicznych w Polsce. "Uważam, że TVN jest fantastyczną stacją. TVN24 jesteśmy wolnymi mediami, jesteśmy krytyczni wobec wszystkich - i rządzących, i opozycji. I zawsze tacy byliśmy. Nigdy nie dawaliśmy forów politykom. Jesteśmy obiektywni, a ta telewizja, którą pan wymienił, każdy wie, jaka jest" - podkreśliła dziennikarka. Na pytanie, czy zaprasza polityków PiS-u do swojego programu i czy są tacy, którzy jej odmawiają, odpowiedziała:

Mogę panu wymienić: Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro i dużo, dużo, dużo, wielu... pan Czarnek, boją się do mnie przychodzić.

Dlaczego wymienieni politycy nie chcą rozmawiać z Moniką Olejnik? Czy boją się trudnych pytań? Sprawdźcie, co odpowiedziała dziennikarka, oglądając nasz materiał wideo.

Monika Olejnik jest ostatnio stałą bywalczynią salonów. Mogliśmy ją podziwiać zarówno na prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN, jak i festiwalu Top of the Top. Zdjęcia dziennikarki zobaczycie w galerii na górze strony.