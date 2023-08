Kiedy Tirah Ciampa nie znała swojej diagnozy, świat stał przed nią otworem. 27-letnia modelka, influencerka i finalistka Miss World National prężnie rozwijała karierę. Dbała o zdrowie, sylwetkę, stroniła od używek. W którymś momencie Australijka zaczęła skarżyć się na uporczywe bóle brzucha, które uniemożliwiały jej normalne funkcjonowanie. Choć początkowo je ignorowała, były zapowiedzią druzgocącej diagnozy.

Tirah Ciampa miała takie objawy, zanim usłyszała diagnozę

Ciampa bagatelizowała bóle brzucha, tłumacząc, że przejdą same. Próbowała ulżyć sobie domowymi sposobami, ale cierpienie stawało się nie do zniesienia. "Czułam się tak, jakby ktoś mnie walnął w plecy" - wspominała na Facebooku. "Cały czas leżałam na podłodze i chodziłam do fizjoterapeuty. Myślałam, że może doznałam kontuzji na siłowni albo nieprawidłowo siedziałam przy biurku" - pisała. Australijka miała także częste skurcze i skoki bicia serca. Pierwsza wizyta u kardiologa nic jej jednak nie dała i dopiero kiedy wybrała się na USG jamy brzusznej, zobaczyła, co naprawdę się dzieje. W jej ciele rozwijał się rak trzustki o długości i szerokości 15 centymetrów.

Słuchajcie swojego ciała! Zwłaszcza kobiety, które bagatelizują każde dziwne uczucie w ciele do problemów z menstruacją i hormonami. Twoje ciało to świątynia, nie zaniedbuj tego - apeluje Ciampa.

Modelka szykowała się do śmierci

"Pisałam listy pożegnalne, czyściłam laptopa, domykałam wszelkie sprawy. Chciałam mieć pewność, że mój pogrzeb będzie już opłacony, żeby nie robić problemu. Szykowałam się to odejścia" - wspomina. Ze względu jednak na to, że jej rak został dość wcześnie wykryty, po operacji udało jej się pokonać chorobę. Przypomnijmy, że tak trzustki ma najniższy wskaźnik przeżywalności ze wszystkich nowotworów. Lekarze podkreślają, że gdyby czekała z wizytą do lekarza kilka miesięcy dłużej, nie miałaby żadnych szans. Modelka dziś szykuje się do udziału w Miss World Australia. W przeciwieństwie do innych uczestniczek, ma na brzuchu długą bliznę, która już do końca dni będzie przypominać jej o operacji.

