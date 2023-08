Jedną z gwiazd tegorocznego Top of the Top Sopot Festivalu była Agnieszka Chylińska. Artystka zaprezentowała nowy tatuaż, który został wykonany w nietypowym miejscu. Napis "sweet" zdobi bowiem czoło wokalistki. Gwiazda pojawiła się na scenie pierwszego i trzeciego dnia wydarzenia. Podczas jednego z występów zaliczyła małą wpadkę. Od razu postanowiła się wytłumaczyć.

Top of the Top Sopot Festival 2023. Sceniczna wpadka Agnieszki Chylińskiej. "Z wrażenia"

Agnieszka Chylińska występuje na scenie już od 30 lat. Wokalistka nie zwalnia tempa, nadal tworzy muzykę i intensywnie koncertuje. Jej kolejne hity nieustannie podbijają listy prebojów. Nie dziwi więc, że w tym roku gwiazda wystąpiła na sopockiej scenie aż dwukrotnie. Trzeciego dnia festiwalu piosenkarka zaśpiewała utwory pochodzące z najnowszej płyty "Never Ending Sorry". Nie zabrakło też uwielbianej przez fanów "Królowej łez". W trakcie wykonywania piosenki wokalistka zaliczyła niewielką wpadkę.

Zapomniałam tekstu z wrażenia - tłumaczyła sie Chylińska.

Sopocki występ Agnieszki Chylińskiej podzielił widzów. "Nie, nie i jeszcze raz nie"

Pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festivalu Agnieszka Chylińska zaśpiewała natomiast swoje największe hity. "Kiedy powiem sobie dość" oraz "Winna" zabrzmiały ze sceny w zupełnie nowych aranżacjach. Nie wszystkim spodobały się jednak nowe wersje utworów. Wielu fanów komplementowało występ. Znalazło się jednak kilku malkontentów. "To była taka fajna rockowa piosenka, a wyszło wielkie... Szkoda gadać", "’Winną’ spaprała... Ta wersja... Nie, nie i jeszcze raz nie..." - narzekali.