Koniec lata to dla wielu powroty - do szkoły, czy do pracy. Oznacza to również nowe programy, sezony w telewizji. Stacje telewizyjne organizują ramówki, na których prezentują, co zobaczymy na antenie już jesienią. Za nami event Polsatu i TVP. Teraz przyszedł czas na TVN. 23 sierpnia podczas trwającego Top of the Top Festival 2023 w Sopocie zebrały się największe gwiazdy stacji, aby wprowadzić widza w nowy sezon. Na sopockiej ramówce TVN nie mogło zabraknąć Małgorzaty Rozenek, która od lat współpracuje ze stacją. Nadal nie wiadomo, co poprowadzi tej jesieni. Wspomniała jednak o "Dzień dobry TVN".

Małgorzata Rozenek pod koniec czerwca została zwolniona z "Dzień dobry TVN". Prowadzenie śniadaniówki było jej wielkim marzeniem, które się ziściło, jednak tylko na rok. Gwiazda i tak jest dumna z tego osiągnięcia.

Cieszę się bardzo, że dane mi było przez rok popracować w redakcji "Dzień dobry TVN", bo to jest bardzo wzbogacające doświadczenie zawodowe. Ale też zupełnie szczerze powiem prywatne. Poznałam wspaniałych ludzi w redakcji. Cieszę się, że przez ten rok udało mi się nawiązać dużo nowych serdecznych znajomości. Jedyną stałą w moim życiu jest zmiana. Odchodząc z "Dzień dobry TVN", wiedziałam, że przechodzę w nowe projekty, więc skupiłam się na nich - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Na razie nie wiadomo, co to za nowe projekty. Ostatnio Rozenek debiutowała na scenie Top of the Top w roli prowadzącej. Pierwszego dnia razem z Pauliną Krupińską, Anną Senkarą, Julią Wieniawą, Gabi Drzewiecką i Olą Filipek poprowadziły koncert #I Dance.

Rozenek na festiwalu Top of the Top. Ale kreacja!

Co Rozenek sądzi o nowym duecie prowadzących?

Nową parą prowadzącą "Dzień dobry TVN" został Krzysztof Skórzyński i Ewa Drzyzga. Widzowie byli bardzo podzieleni. Jedni uważali, że to świetna zmiana, a inni, że do siebie nie pasują. Jaką opinię ma Małgorzata Rozenek? "I Krzysztof, i Ewa to są naprawdę bardzo doświadczeni dziennikarze. Z ogromnym merytorycznym przygotowaniem, z ogromną wiedzą, umiejętnością prowadzenia programów na żywo, z pięknymi głosami. To jest bardzo duża przyjemność patrzeć na nich i obserwować, jak razem tworzą duet, który jest bardzo lubiany przez widzów". Pełną rozmowę obejrzycie w nagraniu wideo u góry strony, a stylizację Małgorzaty Rozenek z eventu w galerii u góry strony.