Piotr Gąsowski pęka z dumy. Pokazał 16-letnią córkę. "Wszyscy chcieli ją adoptować"

Piotr Gąsowski ma dwójkę dzieci. Najstarszy syn Jakub ze związku z Hanną Śleszyńską już dawno wyleciał z gniazda, a dla młodszej Julii, owocu relacji aktora z Anną Głogowską, czas ten nadchodzi wielkimi krokami. Dumny ojciec pochwalił się umiejętnościami nastolatki, która w wakacje nie próżnowała.

Piotr Gąsowski z dumą mówi o umiejętnościach córki

Piotr Gąsowski wrócił ze Stanów Zjednoczonych do kraju razem z Julią na pokładzie samolotu. Niezależnie od zmęczenia podróżą postanowił podsumować mijające wakacje. Nie tylko dla aktora były one intensywne i przebiegały bardziej pod znakiem pracy niż wypoczynku.

Czas do domu! To był dla mnie i dla Julci też czas wyjątkowy. To moje szczęście obserwować jej szczęście, gdyż jej szczęście jest moim największym szczęściem! Zanim po trzech tygodniach w USA doleciałem do niej i do rodziny, zdążyła być na obozie żeglarskim, potem kulinarnym w San Francisco. Zdobyła tam takie zaufanie kadry, że została opiekunką dużej grupy dzieci i propozycję pracy w wakacje przyszłego roku. Następnie w Chicago wdrażała swoje żeglarskie umiejętności w życie na jeziorze Michigan, a wszyscy moim bliscy znajomi chcieli ją adoptować! Nie zgodziłem się! - napisał z dumą na Instagramie.

Ale to nie koniec przemyśleń, bo do dumnego ojca dotarło, że 16-letnia córka jest u progu dorosłości i za moment - jak starszy syn - wyfrunie z gniazda: Widzę, jakie postępy językowe zrobiła, jak pięknie uwierzyła w siebie! Jak wspaniale się rozwija i usamodzielnia! Wielka radość to obserwować, a z drugiej strony... wiem, że wielkimi krokami nadchodzi ten moment, w którym wyfrunie! Beze mnie! I mimo tego, iż zdaję sobie sprawę, że to normalne... już zaczynam tęsknić! Ale zawsze będę ją, w pozytywnym sensie, śledził! A póki co... jeszcze parę lat będziemy się sobą cieszyć i czasem spierać, bo tak musi być i tak warto żyć! Kocham cię, Julcia! - podsumował.

Piotr Gąsowski i Anna Głogowska poznali się w lipcu 2005 roku podczas wspólnego wyjazdu z przyjaciółmi do Włoch. Przedstawiła ich sobie Katarzyna Skrzynecka. Po powrocie do Polski mieli wiele okazji do bliższego poznawania się. Jesienią tego samego roku wystąpili razem w "Tańcu z gwiazdami", w którym zajęli piąte miejsce. Dwa lata później urodziła się Julia.