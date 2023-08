Tegoroczny Top of the Top Festival powoli się kończy. Trzeci dzień wydarzenia, który wypadł w tym roku na środę 23 sierpnia, upłynął pod nazwą "Great Moments", a na scenie można było zobaczyć występy m.in. Katarzyny Nosowskiej, Kayah, Urszuli, Małgorzaty Ostrowskiej czy Agnieszki Chylińskiej. Choć tego wieczoru wiele gwiazd postawiło na nietypowe i oryginalne stylizacje, żadna z nich nie równała się spektakularnej, złotej sukni Agnieszki Woźniak-Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak zdradziła tajemnicę sukni z Sopotu

Prezenterka na Top of the Top Festival wybrała przepiękną kreację projektu Gosi Baczyńskiej. Górna część składała się z luźnego topu na cienkich ramiączkach, którego lejący materiał idealnie układał się na ciele. Złota kreacja była ściągnięta w pasie i lekko rozszerzana ku dołowi, a wycięcie podkreślało nogi Agnieszki Woźniak-Starak. To, czego nie pokazały jednak kamery TVN-u, to gigantyczny, długi tren, który ciągnął się po ziemi. Widać to idealnie na zdjęciu na schodach, które prezenterka udostępniła na Instagramie. Więcej zdjęć stylizacji znajdziecie w galerii na górze strony.

Choć kreacja była nieziemska, była też niestety odrobinę niewygodna. Agnieszka Woźniak-Starak na InstaStories zdradziła, że prezentując się na ściance, potrzebowała wsparcia. Wszystko przez to, że jej suknia ważyła w sumie dziesięć kilogramów!

Gwiazdy podczas trzeciego dnia festiwalu w Sopocie

Stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak zdecydowanie się wyróżniała, jednak nie tylko prowadząca przykula naszą uwagę. Na sopockiej ściance ciekawie zaprezentowali się także dopasowani kolorystycznie Majdanowie czy Natalia Nykiel, która postawiła na nietypowy kombinezon. Jak wyglądali? Sprawdźcie w tym artykule.