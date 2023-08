Tegoroczny Top of the Top festival powoli dobiega końca. Za nami już konkurs o Bursztynowego Słowika, a także popisy wielu największych gwiazd polskiej estrady. Trzeci dzień imprezy, który zaplanowano na środę 23 sierpnia, nazwano Great Moments, a do wykonania nowych i starych hitów, często w nietypowych aranżach, zaproszono m.in. Kayah, Urszulę, Małgorzatę Ostrowską, Reni Jusis czy Katarzynę Nosowską.

Nietypowy występ Katarzyny Nosowskiej w Sopocie

Swój występ na sopockiej scenie Katarzyna Nosowska rozpoczęła od wykonania piosenki "Przytomna". Treść utworu, który był singlem z najnowszego albumu wokalistki "Degrengolada", ma nie tylko istotne przesłanie, ale przede wszystkim, jak zresztą lwia część twórczości Nosowskiej, skłania do refleksji. "Pozostawiam słuchaczowi decyzję, co dla niego oznacza zachowanie przytomności w dzisiejszych czasach i w życiu w ogóle" - mówiła o nim artystka.

Nie śpię, kiedy trwa wojna, będę przytomna, przytomna do końca. Na spotkanie jutrzence idę powoli, dotrę skutecznie. Mordę mi dorobią, domalują wąsy, albo jeszcze gorzej: k*tasa na czole - słyszymy w treści.

Co ciekawe, TVN nie zdecydował się na ocenzurowanie fragmentu piosenki zawierającej wulgaryzm. Trudno powiedzieć, czy było to niedopatrzenie produkcji festiwalu, czy też świadoma decyzja, aby dać Nosowskiej szansę wyśpiewania całości utworu dokładnie tak, jak został skomponowany. Po występie wokalistka zwróciła się do publiczności, mówiąc, że proponuje zachować przytomność umysłu nawet w tak miłych okolicznościach jak te.

Katarzyna Nosowska wydała już osiem solowych albumów

"Degrengolada", która miała premierę 19 maja tego roku, to ósma solowa płyta Katarzyny Nosowskiej. Oprócz "Przytomnej" promowały ją utwory "Larum" oraz stworzona z gościnnym udziałem Natalii Szroeder piosenka "Majak". "Czuję jakbym tym nowym materiałem zaczynała wszystko od nowa, a z drugiej strony, jakbym właśnie po wielu latach dotarła do właściwego miejsca. To dla mnie ważna płyta, a być może najważniejsza" - mówiła o krążku Nosowska.