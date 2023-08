Jesienią na antenę TVN wrócą ulubione programy widzów. Jednym z nich będą również "Milionerzy". Teleturniej powrócił w 2017 roku po wielu latach przerwy i od tamtej pory cieszy się niesłabnącą popularnością. Dużo wskazuje na to, że nadchodzące odcinki będą trochę inne. Również za sprawą prowadzącego, który pokazał się ostatnio w odmienionej formie. Hubert Urbański jest nie do poznania.

Hubert Urbański zaskoczył wszystkich. Spójrzcie, jak się zmienił

"Dzień dobry wakacje" to letnia odmiana hitowej śniadaniówki TVNu - "Dzień dobry TVN". W jednym z ostatnich odcinków do studia zaproszony został Hubert Urbański. W rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim opowiadał przede wszystkim o tym, co czeka fanów w nowych odcinkach "Milionerów". Uwagę widzów przykuł jednak wygląd gwiazdy.

Hubert Urbański od lat jest wierny swojemu wizerunkowi. Prowadzącego kultowy teleturniej widzimy najczęściej w krótko ściętych siwych włosach. W programie występuje zawsze w eleganckim garniturze. W śniadaniówce pozwolił sobie na małe odstępstwo od normy i pokazał się w letniej odsłonie.

Na pierwszy rzut oka trudno było jednak rozpoznać Urbańskiego. Prezenter zapuścił bujną brodę. Włosy również wydają się znacznie dłuższe. Do tego pokazał się w bardzo casualowej stylizacji. W studio zaprezentował się z nonszalancko rozpiętą białą koszulą, do której dobrał szare spodnie w kant z brązowym, skórzanym paskiem. Look dopełnił sportowymi butami. Podoba wam się?

Hubert Urbański fot. screen 'Dzień dobry TVN'

Nowe odcinki "Milionerów" zaskoczą widzów. Stacja szykuje zmiany

Nie tylko wygląd prowadzącego uległ zmianie. W rozmowie z prowadzącymi "Dzień dobry wakacje" Urbański zdradził, że stacja przygotowała dla widzów sporo niespodzianek w nadchodzących odcinkach teleturnieju. "Przygotowaliśmy taką atrakcję dla naszych widzów w postaci odcinków specjalnych "Milionerów". Najpierw 8 odcinków eliminacyjnych, a później wielki finał, w którym będzie można wygrać 2 mln złotych" - zapowiedział.