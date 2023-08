Trzeci dzień odbywającego się w Sopocie Top the Top Festivalu zaplanowano na środę 23 sierpnia. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie wydarzenia, koncert ten otrzymał nazwę Great Moments, a impreza ma obfitować w całą masę niezapomnianych niespodzianek. Na środową imprezę organizatorzy festiwalu do Sopotu zaprosili m.in. Agnieszkę Chylińską, Katarzynę Nosowską, Kayah, Urszulę, Małgorzatę Ostrowską czy Julię Wieniawę.

Gwiazdy na ściance przed trzecim dniem festiwalu w Sopocie

Wykonawcy i prowadzący Top of the Top festivalu zaprezentowali się widzom jeszcze przed rozpoczęciem imprezy. W oczy rzucała się niewątpliwie stylizacja Natalii Nykiel. Wokalistka na tę okazję wybrała kombinezon czarny, nietypowy kombinezon. Prawa część stroju miała długi rękaw i była gładka, za to lewa strona nie miała rękawa i na całej długości była ozdobiona asymetrycznymi wycięciami.

Natala Nykiel EastNews

Tego wieczoru ciekawie zaprezentowali się także Małgorzata i Radosław Majdanowie. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" na tę okazję wybrała krótką, zieloną sukienkę bez rękawów, która podkreślała jej sylwetkę. Górna część kreacji składała się ze sztywnego gorsetu, a dolna zrobiona była z lejącego się materiału. Radosław Majdan dopasował się kolorystycznie do żony, zakładając do czarnej koszuli i spodni ciemnozieloną marynarkę. Widać wyraźnie, że para na ściance świetnie bawiła się w swoim towarzystwie.

Niezwykle interesująca była także rockowa stylizacja Agnieszki Chylińskiej, o której pisaliśmy tutaj. A jak wyglądali Majdanowie i pozostałe gwiazdy? Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.