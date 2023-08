Top of the Top to jeden z najgorętszych letnich festiwali. Na sopockiej scenie usłyszeć można całą plejadę gwiazd i najlepszych polskich artystów, którzy walczą o zdobycie Bursztynowego Słowika. Jest to też idealna okazja, aby zabłysnąć na ściance i pochwalić się ciekawymi stylizacjami. Agnieszka Chylińska wykorzystała ten moment, aby przypomnieć, że umie pokazać pazura.

Sopot 2023. Tak wyglądała Agnieszka Chylińska

23 sierpnia odbył się trzeci i zarazem przedostatni dzień Top of the Top Sopot Festival. To kolejna okazja dla gwiazd, do zaprezentowania się na ściankach. Tego dnia na scenie wystąpi też Agnieszka Chylińska, która wybrała na tę okazję naprawdę drapieżny look.

Chylińska podzieliła fanów. Jedni zachwyceni, inni oburzeni

Wokalistka pokazała się niemal cała w czerni. Chylińska postawiła na ciemną, jeansową kamizelkę, której rękawy przyozdobione zostały tiulem. Pod spód założyła sukienkę i szerokie bermudy. Do stylizacji dobrała masywne buty. Uwagę przykuwa także nowa fryzura gwiazdy, która zdecydowała się na naprawdę ostre cięcie. Krótkie włosy odsłoniły tatuaż z napisem "sweet" nad brwią. Może się jednak okazać, że jest to tylko tymczasowa ozdoba, jak rok temu. Wówczas widziana była z nadrukiem "never ending story". Więcej zdjęć Agnieszki Chylińskiej z Sopotu znajdziecie w galerii na górze strony.

Te gwiazdy wystąpią trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival. Będzie się działo

Chociaż festiwal małymi krokami zmierza już ku końcowi, to organizatorzy wciąż dbają o to, aby na sopockiej scenie nie zabrakło emocji. Hasłem 23 sierpnia będzie "#Great Moments. Wszystkie wymiary muzyki / wszystkie wymiary rozrywki". Trzeciego dnia imprezy pojawi się tam m.in. Margaret czy właśnie Agnieszka Chylińska. Ale to nie wszystko. Fani będą mogli usłyszeć także Ewelinę Lisowską, Ralpha Kamińskiego, Natalię Szroeder, Michała Szpaka czy Natalię Nykiel. ZOBACZ TEŻ: Mery Spolsky jak "cekinowa bomba" na Top of the Top Festival. Widzowie głowią się nad stylizacją prowadzącej.