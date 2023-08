Wielu fanów Seleny Gomez nadal nie może pogodzić się z faktem, że wokalistka rozstała się z Justinem Bieberem, a on został mężem Hailey. W internecie powstały nawet teorie, że żona muzyka ma na punkcie Gomez obsesję. Analizowanie zachowań Hailey Bieber to jednak nie wszystko. Fani Seleny pisali ukochanej Biebera hejterskie komentarze, a sytuacja wymknęła się spod kontroli do tego stopnia, że Hailey poprosiła byłą męża o wsparcie. Obydwie zabrały publicznie głos w tej sprawie i wydawało się, że napędzany przez internautów konflikt został ostatecznie rozwiązany. Do czasu, gdy Selena Gomez dodała na Instagram nagranie promujące nową piosenkę.

Selena Gomez żartuje z rzekomego konfliktu z Hailey Bieber?

22 sierpnia obserwatorzy Seleny Gomez mogli zobaczyć na instagramowym profilu artystki nietypowe wideo. Gomez odtwarza w nim scenę z "Seksu w wielkim mieście" z udziałem serialowej Samanthy, w którą wcielała się Kim Cattrall. Wokalistka udaje, że odbiera telefon, a w słuchawce słychać głos mężczyzny mówiący: "To koniec, powiedziałem żonie". "Kto dzwoni?" - odpowiada zdziwiona Gomez z podłożonym głosem Cattrall. Zdjęcia Seleny Gomez znajdziecie w galerii na górze strony.

Fani wokalistki błyskawicznie zaczęli dopatrywać się w nagraniu nawiązaniu do sytuacji Gomez i jej fanów, którzy wciąż namawiają Justina Biebra, aby zostawił dla niej Hailey. Część internautów nie mogła wręcz uwierzyć, że artystka zdecydowała się opublikować aż tak dwuznaczne wideo. "To jest tak kultowe, że nie masz nawet pojęcia", "Wiem, że Justin wali pięścią w ścianę, a Hailey czyta komentarze pod tym postem. Cześć, Hailey!", "Selena doskonale wie, co robi" - czytamy w komentarzach. Sama Gomez nie odniosła się w żaden sposób do plotek i spekulacji. Post opatrzyła jedynie informacją, że jej nowa piosenka wychodzi w najbliższy piątek.

Selena Gomez zapowiada nowy utwór

Selena Gomez, która ostatnio skupiała się w dużej mierze na aktorstwie, występując m.in. w głośnym serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", po niemal rocznej przerwie zapowiedziała nowy singiel. Piosenka zatytułowana jest "Single Soon" i ma ukazać się 25 sierpnia. Fani gwiazdy w komentarzach spekulują, że nagrany do niej teledysk ma nawiązywać w jakiś sposób do "Seksu w wielkim mieście".