Eskortka to tak właściwie kobieta do towarzystwa. Taka praca powoli przestaje być tematem tabu, przez co pojawia się również coraz więcej ogłoszeń tego typu. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać jako zajęcie idealne, aby zarobić szybko i łatwo. W dodatku można obracać się w luksusowym otoczeniu. Najczęściej można znaleźć zatrudnienie na jachtach należących do milionerów. Jednak, jak przekonały się bohaterki niedawnego artykułu "The Sun", to tylko gra pozorów. Ujawniły, czego dopuszczali się ich pracodawcy.

Byłe eksortki ostrzegają. Praca na jachcie nie wygląda tak, jak się wydaje

Według relacji kobiet, które zdecydowały się opowiedzieć swoją historię w brytyjskim dzienniku, początkowo wszystko wygląda bardzo realnie i bezpiecznie. Przed podjęciem współpracy otrzymują przejrzysty i jasny zakres obowiązków. Mijają się one jednak z rzeczywistością. 27-letnia Sarah z Birmingham miała już doświadczenie jako modelka. Przyjaciółka namówiła ją, aby zatrudniła się na jachcie.

Powiedziała mi podekscytowana: 'Wszystko, co musimy zrobić, to rozmawiać z gośćmi, tańczyć, wmieszać się i pozować w naszych bikini. Jesteśmy tam, aby dodać trochę glamour'. Powiedziano nam, żebyśmy nie piły za dużo i nie uprawiały z nikim seksu, ale jeśli zdarzyło nam się kogoś polubić, mogłyśmy flirtować i całować się - opowiadała kobieta.

Podobną relację zdała Pippa, która wcześniej pracowała jako trenerka personalna. Kobieta odpowiedziała na zarzuty o to, że tak naprawdę eskortki "sprzedają swoje ciało". "Mówili, że wszystko, co muszę zrobić, to ładnie wyglądać i opalać się na jachcie. Nigdy nie przyjmowałam zaproszeń na noc" - tłumaczyła. Chociaż zrezygnowała już z tej pracy, to przyznała, że nie żałuje żadnego dnia w niej spędzonego.

Nie zawsze jest tak pięknie. Ta praca ma pewne ryzyko

Sarah zwróciła uwagę także na inny aspekt pracy na luksusowych łodziach. Mężczyźni nierzadko traktują je przedmiotowo, jak obiekt seksualny. Zdarza się, że stają się agresywni, kiedy usłyszą odmowę z ust eskortki. "Jeden mężczyzna złapał mnie od tyłu i zaczął mnie dotykać. Był pijany i bełkotał. Byłam przerażona. (...) Nie zdawałam sobie sprawy, jaka jestem naiwna, dopóki nie zostałam wykorzystana seksualnie na jachcie przez pijanego kryptomilionera" - wyznała modelka. Ta sytuacja dała kobiecie do zrozumienia, że pracując tak dalej, naraża się na duże niebezpieczeństwo.