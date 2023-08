23 sierpnia gwiazdy TVN-u pokazały się na prezentacji nowej ramówki. Wśród nich znalazła się również Monika Olejnik, która ze stacją związana jest już od lat. Dziennikarka znana jest z tego, że przykuwa dużą uwagę do swoich stylizacji i nieraz potrafiła nimi zaskoczyć. Tym razem postawiła na pozór prostą kreację. Nie byłaby jednak sobą, gdyby nie dodała do niej pazura. Buty zrobiły robotę.

Zobacz wideo Najnowsza sukienka Olejnik to idealna propozycja nie tylko dla młodych kobiet. "Jest Pani inspiracją"

Monika Olejnik różu się nie boi. Prawdziwa ikona stylu?

Monika Olejnik po raz kolejny zaskoczyła wszystkich swoją stylizacją na branżowym wydarzeniu. Dziennikarka na tvn-owskiej ściance zaprezentowała się długiej sukni o prostym kroju. Postawiła na nietuzinkowy kolor - landrynkowy róż. Całość uzupełniła ciekawymi dodatkami. Talię zdobił skórzany pas ze sznurami z pereł i korali od Chanel.

Uwagę zwracają też buty. Gwiazda wybrała sandały na grubej platformie w wielobarwny wzór. Do stylizacji dobrała delikatny makijaż. Dominowały w nim odcienie różu i złota, które idealnie pasowały do kreacji. Olejnik na ramówce zdecydowała się pokazać w rozpuszczonych włosach, które ułożyła w lekkie fale. Więcej zdjęć Moniki Olejnik znajdziecie w galerii na górze strony.

#Gwiazdy TVN przed jesiennym sezonem Pawel Wodzynski / Pawel Wodzynski/East News

Barbiecore w wykonaniu Moniki Olejnik. Dziennikarka zna się na trendach

Róż, do którego wcześniej wiele pań podchodziło z dozą niepewności, ponownie wraca na salony. Nie można ukryć, że swój wpływ miała na to premiera hitu "Barbie" z Margot Robbie. Tak więc kultowa lalka po raz kolejny wyznaczyła trendy. Teraz świat mody oszalał na punkcie jak najbardziej cukierkowych odcieni różowego. Wykorzystała to Monika Olejnik, która na ramówce TVNu sprawnie wykorzystała nową modę. ZOBACZ TEŻ: Top of the Top Festival 2023. Chylińska z nowym tatuażem na twarzy, Olejnik cała w cekinach [ZDJĘCIA]