Koniec sierpnia to tradycyjnie początek jesiennych ramówek stacji telewizyjnych. Polsat i TVP zaprezentowały już swoje plany programowe. Teraz nadeszła pora na TVN. W środę 23 sierpnia odbyła się konferencja ramówkowa. Niektóre gwiazdy zaszalały ze stylizacjami. Największym zaskoczeniem była Ewa Drzyzga.

Zobacz wideo Ewa Drzyzga o odejściu Edwarda Miszczaka z TVN-u. Obawia się o posadę?

Ewa Drzyzga dosłownie błyszczała na ramówce TVN. Nie spodziewaliśmy się po niej takich spodni

Ewa Drzyzga od jakiegoś czasu prowadzi "Dzień dobry TVN" w parze z Krzysztofem Skórzyńskim. Jeszcze do niedawna na antenie towarzyszyła jej Agnieszka Woźniak-Starak. Zazwyczaj to ta druga z pań stawiała na odważniejsze kreacje. Tym razem to Drzyzga postanowiła jednak zaszaleć. Dziennikarka pojawiła się na konferencji ramówkowej w szerokich srebrnych spodniach. Zestawiła je z fioletową koszulą oraz dodatkami w cielistym kolorze. Stylizację dopełniały delikatny makijaż i naturalna fryzura.

Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński KAPiF

Antenowy partner prezenterki postawił natomiast na klasykę. Krzysztof Skórzyński założył trzyczęściowy jasny garnitur. Aby stylizacja nie wyglądała zbyt formalnie, pod spód założył T-shirt i podwinął rękawy marynarki. Więcej zdjęć ekranowej pary znajdziecie w naszej galerii.

Na konferencji ramówkowej TVN nie zabrakło największych gwiazd stacji. Pojawiły się między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan, Gabie Drzewiecka, Monika Olejnik, Paulina Krupińska i Agnieszka Woźniak-Starak. Ta ostatnia jak zwykle nie zawiodła. Prezenterka miała na sobie wyszywany kryształkami turkusowy komplet z wycięciami. Kolor kreacji wspaniale podkreślił opaleniznę gwiazdy. Świetlisty makijaż i ułożone w fale włosy nadały całości swobodnego charakteru.