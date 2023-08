Już wkrótce na stacji TVN pojawi się kompletnie nowa ramówka. Z tej okazji odbyła się impreza, podczas której widzowie mogli się dowiedzieć, co czeka ich na najbliższe miesiące. W związku z tym, że trwa Top of the Top Festival w Sopocie, producenci zorganizowali wydarzenie właśnie w tym mieście. Na evencie ramówkowym pojawiło się dużo znanych gwiazd. Wśród nich nie zabrakło Martyny Wojciechowskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska musiała się tłumaczyć w prokuraturze. Wszystko przez rzecznika praw dziecka

Martyna Wojciechowska w jesiennej ramówce TVN-u. Zaprezentowała klasyczną stylizację

Martyna Wojciechowska zagościła na imprezie z okazji jesiennej ramówki w stacji TVN. Z tej okazji zaprezentowała klasyczną stylizację. Postawiła na długi kombinezon w kolorze niebieski. Materiał, z którego został wykonany strój, przypominał jeans. Pomimo tego, cała kreacja została zachowana w eleganckim stylu. Wojciechowska dobrała do niej także szpilki w tym samym kolorze. Tego dnia postawiła na delikatny makijaż i rozpuszczone włosy. Nie mogło zabraknąć naszyjników. O tym, że szykuje się na wydarzenie, informowała fanów już wcześniej. "It's showtime! (...) O 14:00 prezentacja jesiennej ramówki TVN i nowego sezonu "Kobiety na krańcu świata!" - pisała na profilu na Instagramie.

Martyna Wojciechowska fot. East News

Martyna Wojciechowska będzie się pojawiać w również w innym programie TVN-u. Miała zostać prowadzącą "Dzień dobry TVN"?

O nowej ramówce TVN-u media rozpisywały się przez kilka miesięcy. Jakiś czas temu pojawiła się plotka, że Martyna Wojciechowska ma dołączyć do grona prowadzących "Dzień dobry TVN". Podróżniczka szybko zdementowała doniesienia. "Dzień dobry TVN". Co wy na to? Oglądalibyście? Mogłabym wreszcie zaszaleć z modnymi stylizacjami, no i w ogóle wyglądać bardziej stylowo" - pisała wówczas w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Wojciechowska o tym, czy dołączy do "Dzień dobry TVN". "Mogłabym wreszcie zaszaleć"