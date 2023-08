Joanna Liszowska była jedną z gwiazd drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023. Aktorka pojawiła się na scenie z nowym projektem o nazwie Lisha & The Men, który tworzy wraz z dwoma muzykami - Tomkiem "Konfim" Konfederakiem i Piotrem "Mikim" Mikołajczykiem. Nieczęsto mamy okazje, aby zobaczyć ją w roli piosenkarki. Choć część z nas może pamiętać Liszowską z programu "Jak oni śpiewają", w którym zajęła pierwsze miejsce, od tamtej pory przede wszystkim zajmuje się aktorstwem. Czy pojawienie się na festiwalu w Sopocie zapowiada rezygnację z aktorstwa?

REKLAMA

Jakimowicz ujawnia treść niemiłych SMS-ów Rachonia. "Moja żona się popłakała"

Liszowska zaśpiewała w Sopocie. Rzuci aktorstwo na rzecz muzyki? Jest odpowiedź

Joanna Liszowska w rozmowie z Plotkiem rozwiała wszelkie wątpliwości, jakoby miała zrezygnować z aktorstwa. "Już jutro gram spektakl, także aktorstwo będzie zawsze" - powiedziała. Czy projekt Lisha & The Men zwiastuje płytę? Piotr Mikołajczyk zapowiada, że tak, choć na razie skupiają się na wypuszczaniu pojedynczych utworów. "Ta piosenka supportuje całą płytę, ale na razie pracujemy na rynku singlowym. To jest pierwszy singiel, za chwilę będzie drugi" - powiedział.

Zobacz wideo Joanna Liszowska oczarowała na scenie w Sopocie

Gwiazdy na Top of the Top Festival 2023 oczarowały stylizacjami

W Sopocie trwa w najlepsze Top of the Top Festival 2023. Drugiego dnia w Operze Leśnej na ściance zapozowała plejada gwiazd. Nie zabrakło Agnieszki Chylińskiej, która zaprezentowała się w czarnych luźnych spodniach ze ściągaczem w pasie oraz spersonalizowanej kurtce jeansowej. Obecna była także Monika Olejnik, która postawiła na cekinową sukienkę z odkryciami. A Mery Spolsky? Prowadząca koncertu zaskoczyła wyborem nietuzinkowej kreacji. Jej zdjęcia - jak i stylizacji innych gwiazd - zobaczycie tutaj.

Kwiat Jabłoni podbija show-biznes. A w latach 90. to ich ojciec trząsł światkiem