Lato to czas prezentowania przez stacje telewizyjne jesiennych ramówek. Na takich imprezach pokazywane są nowe programy i seriale, jakie będą dostępne w Telewizji Polskiej, Polsacie, TVN-ie czy innych, mniejszych stacjach już od września. Na "czerwonym dywanie" (niekiedy jest on w innym kolorze) i popularnej ściance prezentuje się plejada gwiazd, które dwoją się i troją, by na evencie wyglądać perfekcyjnie.

Małgorzata Rozenek na ramówce TVN-u. Jak się prezentowała?

A skoro już przy perfekcji jesteśmy, to chyba każdy zna "Perfekcyjną panią domu". Nawet jeśli nie, to dla przypomnienia: był to program, do którego zgłaszały się osoby, które postanowiły zmienić swoje życie i wysprzątać bałagan, w którym przez lata żyły. Po tygodniu przyjeżdżała do nich prowadząca i wykonywała tzw. test białej rękawiczki, sprawdzając, czy wszystko jest posprzątane idealnie. Była nią zaczynająca wówczas swoją medialną karierę żona Jacka Rozenek, Małgorzata Rozenek.

Od tamtego czasu minęło dziesięć lat, a Rozenek zdążyła rozwieść się z Rozenkiem, poślubić Radosława Majdana i stać się prawdziwą ikoną stacji. A jak wiemy, ikony szczególnie dbają o swój wizerunek i nie inaczej jest z Małgorzatą Rozenek, która zachwyciła na najnowszej ramówce TVN-u. "Królowa TVN-u", jak często nazywają ją internauci postawiła na elegancką, długą suknię w kolorze soczystej limonki z odkrytymi ramionami. Kreacja podkreślała jej wypracowaną na siłowni sylwetkę. Do tego dobrała czarne okulary w oryginalnym kształcie i kolorową torebkę-kopertówkę. Podoba wam się jej stylówka? Więcej zdjęć Małgorzaty Rozenek z ramówki TVN-u zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

