Zbliża się jesień, a wraz z nią nowe ramówki stacji telewizyjnych. Polsat oraz TVP już miały uroczyste prezentacje, a teraz przyszedł czas na TVN. Obecnie trwa festiwal w Sopocie, przy którym współpracują największe gwiazdy tej telewizji. W związku z tym produkcja podjęła decyzję o zorganizowaniu w tym mieście imprezy, podczas której dowiemy się, co stacja przygotowała dla widzów na nadchodzące miesiące.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Krupińska o Dniu Kobiet i mieszkaniu w Zakopanem. „Nigdy się nie zestarzeję!"

Gwiazdy na prezentacji ramówki TVN. Krupińska pokazała dekolt

Jak gwiazdy stacji prezentowały się na evencie ramówkowym? Zacznijmy od Pauliny Krupińskiej. Prezenterka postawiła na różowy look. Założyła błyszczącą koszulę, którą rozpięła i spodnie w nieco jaśniejszej tonacji z szerokimi nogawkami. Do tego sandałki i pasująca torebka. Jak wam się podoba?

Paulina Krupińska KAPiF.pl

Agnieszka Woźniak-Starak w turkusie. Ten kolor przypadł także do gustu Rozenek-Majdan

Woźniak-Starak zmieniła tradycję. Wiemy, jak spędzała rocznicę śmierci męża

Jak z kolei wyglądała na imprezie ramówkowej Agnieszka Woźniak-Starak? Okazuje się, że również lubi podobne tony, co Małgorzata Rozenek-Majdan, która podczas pierwszego dnia festiwalu pojawiła się w turkusowej kreacji (ZOBACZ: Małgorzata Rozenek w posągowej kreacji na festiwalu Top of the Top. Nietypowy trik przyciągał wzrok). Postawiła na komplet w podobnym odcieniu ze zdobieniami i wycięciami. Składał się z luźnego topu bez ramiączek i spodni z szerokimi nogawkami. Na imprezie zjawiła się także m.in. Monika Olejnik, Gabi Drzewiecka, Agata Młynarska czy Damian Michałowski. Jak wyglądali? Po więcej zdjęć gwiazd z imprezy ramówkowej zapraszamy do galerii.