W Wielkiej Brytanii podobnie, jak w Polsce, rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu. Już wkrótce dzieci księcia Williama i księżnej Kate powrócą do szkoły Lambrook. Portal mirror.co.uk donosi, że księżna Walii osobiście zamierza dopilnować, by pociechy zaopatrzyły się w niezbędne artykuły. Kilka lat temu podczas szkolnych zakupów żona księcia Williama popełniła drobny błąd, który często zdarza się rodzicom.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Księżna Kate zabrała dzieci na szkolne zakupy. Spotkała ją sytuacja znana większości mam

Księżna Kate bardzo stara się, żeby jej dzieci pomimo dorastania w rodzinie królewskiej miały namiastkę normalności. Dlatego o szkolne zakupy postanowiła zadbać sama. Księżna Walii zajmuje się tym co roku i coraz lepiej radzi sobie z obowiązkami mamy trójki dzieci. Kilka lat temu nie była jednak tak doświadczona i podczas buszowania po sklepach zmuszona była skorzystać z pomocy. Magazyn "Hello!" opisał sytuację, która dobrze znana jest większości rodziców. W 2018 roku żona księcia Williama wraz z dwójką starszych dzieci wybrała się do popularnego domu towarowego w Londynie. Księżna szukała wówczas jesiennych butów dla swoich pociech. Pech chciał, że był to koniec lata i w mieście panowały upały. George i Charlotte mieli więc na nogach sandały. Księżna Kate musiała pożyczyć skarpetki ze sklepu, aby upewnić się, że kupuje obuwie we właściwym rozmiarze.

Problemy księżnej Kate nie przestają się kończyć. Tym razem chodzi o rodzinę

George rok temu przeniósł się do nowej szkoły. Niedługo czekają go kolejne zmiany

George, Charlotte i Louis uczą się w Lambrook dopiero od zeszłego roku. Wcześniej starsze pociechy księcia Williama i księżnej Kate uczęszczały do szkoły Thomas's Battersea w Londynie. Najmłodszy książę był natomiast uczniem Willcocks Nursery School w Kensington. Nowa szkoła młodych royalsów może się poszczycić własnym sadem, lasem, polem golfowym, basen, a także boiskiem do krykieta. Już za kilka lat George będzie jednak musiał opuścić Lambrook. Brytyjskie media podejrzewają bowiem, że następca tronu pójdzie w ślady swojego ojca i rozpocznie naukę w Eton College. Tego lata książę William został bowiem zauważony, jak wraz z najstarszym synem odwiedzał swoją dawną szkołę.