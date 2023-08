Sofia Karlow zdobyła popularność na TikToku. Internauci z chęcią obserwują jej życie w mediach społecznościowych. Kobieta jest żoną milionera z Dubaju. Regularnie chwali się majątkiem ukochanego w sieci. Jej poczynania śledzi ponad 120 tysięcy użytkowników. Sofia nie ukrywa, że kocha wystawne życie, pełne drogich wycieczek i kosztownych prezentów. Jej treści nie przekonują jednak wszystkich obserwatorów.

Tak wygląda życie dubajskiej żony. Sofia nie ukrywa, dlaczego zdecydowała się na małżeństwo

"Jestem traktowana jak księżniczka. Żyję swoimi marzeniami" - tak o sobie mówi Sofia Karlow w sieci. Kobieta udostępnia krótkie filmiki, na których pokazuje swoje bajeczne życie u boku ukochanego z Dubaju. Nie brakuje w nim bogactwa. Tiktokerka bez wahania chwali się ogromną ilością pieniędzy, którą ma do dyspozycji. Nigdy nie ukrywała, że nie tylko miłość trzyma ją przy partnerze. Od samego początku mówiła, że życie w luksusie i dobrobycie jest dla niej ogromnie ważne.

Sofia ma także wiele rad dla swoich obserwatorów. "Nie umawiajcie się ze spłukanymi facetami" - głosi na swoim profilu. Choć kobieta ma dużo fanów, jej podejście do życia spotyka się również z hejtem. Nie każdemu przypada do gustu myślenie kobiety. "Znowu żyjemy w czasach, gdzie kobiety nie pracują i są zależne od mężów? Świetna wiadomość" - napisał ironicznie jeden z internautów. Inni zauważyli, że zawartość portfela nie powinna o niczym świadczyć. Co o tym sądzicie? Więcej zdjęć Sofii Karlow znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie tylko Sofia poślubiła milionera z Dubaju. Na taki krok zdecydowała się również Soudi Al Nadak z Sussex. Opowiedziała o minusach

Nie tylko Sofia znalazła miłość w Dubaju. Milionerem jest również ukochany Soudi Al Nadak z Sussex. Kobieta wyznała, że Jamal od dłuższego czasu zapraszał ją na randki. W 2021 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. W wywiadzie z Daily Mail wyznała, co zmieniło się w jej życiu po tym, jak została żoną mężczyzny z Dubaju. Wcześniej Soudi była aktywna w mediach społecznościowych. Po wejściu w związku przestała udzielać się w sieci. Ponadto małżonkowie znają swoje loginy do wszystkich profilu w internecie. Dodatkowo regularnie dzielą się swoją lokalizacją. Warto również wspomnieć, że żadne z nich nie może mieć przyjaciół tej samej płci. ZOBACZ TEŻ: Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaspokoiła ciekawość fanów. Zdradziła, czy była na ślubie eks