Doda twierdzi, że wypoczywa właśnie na Krecie. Pierwsze zdjęcie z urlopu, które opublikowała, zdaniem internautów wyglądało jak z katalogu. Przez to zaczęli zastanawiać się, czy nie poleciała przypadkiem do Włoch, skąd relacje ostatnio zamieszczał Dariusz Pachut, z którym rzekomo się rozstała. Teraz wokalistka zamieściła kolejne InstaStories. Poruszyła w nim wątek tęsknoty.

Doda ograniczyła kontakt z telefonem

Doda ostatnio rzadko udziela się na Instagramie. Teraz na nowym Instastories odniosła się do tej kwestii. Ubrana w kostium kąpielowym zapozowała na głazie i zapewniła o świetnym samopoczuciu. Tego ostatnio jej brakowało. Gdy niedawno promowała swoje reality show na ramówce Polsatu, chwilę wcześniej pisała, że przechodzi przez trudny czas w życiu prywatnym. Jak widać wakacje i założenia, które na ich czas przyjęła, pozwoliły jej odetchnąć. Do fotografii zamieściła wymownie hit Kelly Family pt: "Break Free".

Założyłam sobie, że siedzę pięć minut dziennie z telefonem. Rewelacja. I miss my pre internet brain (Tęsknię za moim mózgiem sprzed internetu - przyp.red) - napisała w internecie Doda.

Doda na wakacjach Fot. instagram.com/dodaqueen

W swoim reality show wróci do trudnych momentów

W trailerze nowego programu "Doda. Dream show", który ruszy we wrześniu, można zobaczyć, jak piosenkarka zalewa się łzami, gdy zdradza cienie swojej kariery. "Przez pierwsze dziesięć lat nie przeczytałam ani jednego pozytywnego artykułu na temat swoich koncertów. Marzę o takiej trasie koncertowej, na którą zasłużyłam po tych wielu latach" - wyznała poruszona gwiazda w reklamie programu. W spocie show zobaczyć też można na szczęście pozytywny akcent, który poprawia Dodzie humor. Jest to przyjazd ukochanej mamy do Warszawy. Wiadomo już, że w reality show piosenkarki na pewno zobaczymy moment, jak po trudnych emocjach gwiazda odbiera ukochaną rodzicielkę z Dworca Centralnego. Ta przyjechała do niej z rodzinnego Ciechanowa z wałówką na pocieszenie. "Przywiozłaś mi zupę?" - będzie dopytywała Doda, gdy znajdzie się z Wandą na schodach ruchomych. Więcej zdjęć Dody znajdziesz w galerii na górze strony.

