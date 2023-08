Kinga Rusin to jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek. Swoją karierę rozpoczynała w lutym 1993 roku najpierw jako prezenterka oprawy dnia, a następnie również jako członkini redakcji "Teleexpressu". Już rok później zamieszkała z ówczesnym mężem Tomaszem Lisem w Waszyngtonie, gdzie realizowała reportaże i materiały informacyjne dla TVP oraz pisała artykuły m.in. do miesięcznika "Twój Styl". Po powrocie do Polski w 1997 została prowadzącą magazyn TVN "Wizjer". Od 2005 roku prowadziła "Dzień dobry TVN", z którego odeszła w 2020 roku, po piętnastu latach.

Zobacz wideo Kinga Rusin o tajnikach swojej sylwetki: "Jedyne ćwiczenia jakie robię, to rehabilitacyjne"

Kinga Rusin w wieku 21 lat. Już wtedy zachwycała

Obecnie dziennikarka jeździ po świecie i od czasu do czasu komentuje najważniejsze wydarzenia społeczne i polityczne, które dzieją się w Polsce. Najczęściej jednak pokazuje fotografie, na których pokazuje swoje "simple life" - zwiedzanie, przygody i sport. Jedno, co jest wspólne dla zdjęć umieszczanych na jej Instagramie to świetny wygląd prezenterki.

Jak się jednak okazuje, Kinga Rusin zawsze prezentowała się świetnie. W środę 23 sierpnia pochwaliła się swoim zdjęciem z przeszłości, na którym ma 21 lat. Prawdę mówiąc, od tamtej pory nic się nie zmieniło. Dziennikarka zawsze miała piękne włosy i zabójczą figurę. A więcej mniej lub bardziej aktualnych zdjęć Kingi Rusin znajdziecie w naszej galerii na górze naszej strony.

Zdjęcia sprzed 31 lat… Jeden spędzony na Maui dzień przywrócił dawne wspomnienia. Pobyt tam to miała być dla mnie podróż sentymentalna… W 1992 roku zabrała mnie na Maui moja mama (która wtedy pracowała w Stanach), z okazji moich 21. urodzin - napisała Kinga.