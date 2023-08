Prowadziła program, gdy do studia wszedł jej ukochany. Widzowie byli świadkami romantycznej sceny

Pomysłów na spektakularne zaręczyny jest wiele, ale ten zdecydowanie należy do najbardziej oryginalnych. Jeden z prezenterów działających w stacji Local 3 News uznał, że jego miejsce pracy będzie idealną przestrzenią na zaręczyny. Nie zabrakło łez wzruszenia. Wszystko widać na poniższym nagraniu, które stało się viralem na TikToku.

Zaręczyny na wizji. Prowadząca popłakała się

Cornelia Nicholson i Riley Nagel są oficjalnie narzeczeństwem. Specyficzne zaręczyny odbyły się na oczach milionów widzów, gdyż wszystko zarejestrowały kamery w programie newsowym. Na ekranie za prezenterką zaczęły pojawiać się jej zdjęcia z ukochanym. Następnie ten wszedł do studia z kwiatami i pierścionkiem zaręczynowym. Dziennikarz zaczął komplementować partnerkę. Szybko przeszedł do konkretów. "Pomyślałem, że wypada zadać ci to pytanie tutaj, skoro poznaliśmy się w programie newsowym… Cornelio Nicholson, czy wyszłabyś za mnie?" - powiedział Nagel. Dziennikarka przyjęła zaręczyny i uroniła kilka łez wzruszenia.

Widzowie zachwyceni pomysłowymi zaręczynami. "Nigdy czegoś takiego nie widziałam"

Prezenterka z dumą i ogromnym wzruszeniem opublikowała na TikToku fragment programu, gdzie dochodzi do zaręczyn. Fani nie kryją emocji w komentarzach. "Nigdy czegoś takiego nie widziałam", "On chciał, żeby cały świat o tym wiedział", "Wspaniałe oświadczyny", "Wiem, że wszyscy obsługujący kamery płakali. To tak wiele dla mojego serca" - piszą internauci. Gratulujemy zakochanym. Po kadry z tego wyjątkowego momentu zapraszamy do galerii na górze strony.