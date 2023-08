Kto otrzymał Bursztynowego Słowika w Sopocie? "Ta nagroda znajdowała się poza sferą naszych marzeń"

Sopot Top Of The Top 2023 rozpoczął się w poniedziałek 21 sierpnia i potrwa do czwartku - tym samym na widzów i artystów czekają cztery dni wrażeń. Drugiego dnia sopockiego festiwalu odbył się konkurs o Bursztynowego Słowika - jedną z ważniejszych i najbardziej prestiżowych nagród muzycznych w Polsce. Wiadomo, kto zgarnął ją w tym roku.

Sopot Top Of The Top 2023. Kto zdobył Bursztynowego Słowika?

O Bursztynowego Słowika podczas Sopot Top Of The Top 2023 walczyli w tym roku: norweski wokalista Adam Foyer z utworem "The Ballet Girl", Bovska z piosenką "Ziemia mi się pali", Kwiat Jabłoni i "Od nowa", Paula Roma - "Śmiało", Effy i kawałek "Nie broń mi", Daria ze Śląska wykonująca "Gambino" oraz Rubens i singiel "Pantera Disco".

Nagrodę w Operze Leśnej, dzięki głosom widzów, otrzymał zespół Kwiat Jabłoni. Wokaliści nie kryli wzruszenia i radości. Podczas odbierania nagrody Jacek Stankiewicz powiedział, że bardzo cieszy się, że mógł wystartować w konkursie, w którym udział wzięło tak wielu artystów. Przyznał, że prywatnie jest fanem wielu osób, które walczyły we wtorek o Bursztynowego Słowika. "Ta nagroda, którą trzyma moja siostra, znajdowała się poza sferą naszych marzeń, więc jesteśmy po prostu zaszczyceni tym, co się dzieje. Jest to absolutnie niewyobrażalna sytuacja" - dodał Stankiewicz podczas odbierania statuetki.

Bursztynowy Słowik. Jak przyznawane są nagrody?

Tradycja wręczania Bursztynowego Słowika sięga 1984 roku. Twórcą statuetki jest Bogdan Mirowski, polski artysta, który własnoręcznie tworzył nagrodę aż do swojej śmierci w 2014 roku. Przez lata laureatów nagrody wybierało jury. Obecnie system przyznawania słowika zmienił się - otrzymuje go artysta lub zespół, który otrzyma najwięcej głosów telewidzów.