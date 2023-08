Kwiat Jabłoni to zespół muzyczny, którego głównym filarem jest rodzeństwo - Katarzyna i Jacek Sienkiewicz. Zespół wykonujący muzykę, którą gatunkowo zakwalifikować można do alternatywnego popu, podbija serca słuchaczy od 2018 roku. Uzdolnione rodzeństwo pasję do grania odziedziczyło po ojcu, którego przeboje w latach 90. nuciła cała Polska.

Kwiat Jabłoni podbija show-biznes. Ich ojciec to znany rockandrollowiec

Katarzyna i Jacek to dzieci Kuby Sienkiewicza, założyciela Elektrycznych Gitar. Formacja wylansowała takie przeboje jak "Jestem z miasta", "Co ty tutaj robisz" i "Kiler". 62-letni rockandrollowiec jednak nie tylko zajmuje się muzyką - z wykształcenie jest lekarzem neurologiem, który posiada stopień doktora nauk medycznych. Rodzeństwo w wywiadzie z "Vivą!" przyznało, że na początku nie chcieli się afiszować ze znanym nazwiskiem. Jak twierdzą, jego posiadanie i tak niczego im nie ułatwiło. "Na początku działalności Kwiatu Jabłoni obawialiśmy się, że znane nazwisko będzie nam szkodzić. Uważaliśmy, że nie powinniśmy się dzielić tą informacją, więc tego nie robiliśmy. Jeszcze długo po wydaniu pierwszej płyty praktycznie nikt nie wiedział o tym, że nasz tata również zajmuje się muzyką" - powiedziała Kasia dla "Vivy!".

Tata nigdy nam nie pomógł w dotarciu do słuchaczy, rozgłośni radiowych czy telewizji - mówiła Kasia w "Vivie!".

Ojciec rodzeństwa z Kwiatu Jabłoni był zaskoczony ich sukcesem

Sam Kuba Sienkiewicz był zaskoczony, że zespół jego dzieci odniósł tak duży sukces. Zdradził również, że miedzy 2009 a 2012 roku rodzeństwo występowało z nim na scenie. "Sukces Kwiatu Jabłoni mnie zaskoczył. Gdy jednak potem zobaczyłem, jak ciężko pracują, przestałem się dziwić. Kasia i Jacek akompanio-wali mi na estradzie w latach 2009-2012. Potem założyli swój zespół Hollow Quartet i przestaliśmy wspólnie występować, bo nie chciałem, żeby byli ze mną kojarzeni" - przyznał dla magazynu "Teraz Rock".

