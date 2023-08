Julia Wróblewska była swego czasu jedną z najpopularniejszych dziecięcych gwiazd w Polsce. Serca widzów skradła rolą Michaliny w komedii romantycznej "Tylko mnie kochaj". Później wystąpiła w wielu hitowych produkcjach, a także w serialu "M jak miłość", w którym przez kilka lat wcielała się w Zosię, adoptowaną córkę Małgosi (Joanna Koroniewska) i Tomka (Andrzej Młynarczyk). Kilka lat temu aktorka wycofała się z show-biznesu. Przyczyną były problemy zdrowotne. Celebrytka wyznała, że zmaga się z zaburzeniami osobowości. Wróblewska nadal jest jednak aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikowała na Instagramie zdjęcia weselnej kreacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wróblewska po 15 latach odtwarza scenę z "Tylko mnie kochaj"

Julia Wróblewska wycofała się z show-biznesu. Teraz pochwaliła się zdjęciami z wesela. Kolor sukienki podkreślił jej urodę

Instagramowy profil Julii Wróblewskiej jest obserwowany przez niemal pół miliona internautów. Celebrytka dość regularnie dzieli się tam kadrami z życia prywatnego. Ostatnio opublikowała kilka zdjęć z wesela znajomych. Gwiazda "M jak miłość" założyła na tę okazję elegancką sukienkę w kolorze butelkowej zieleni, którą zestawiła ze srebrnymi sandałkami na szpilce. Stylizację dopełniły wyrazisty makijaż i prosta fryzura.

W komentarzach pod postem posypały się komplementy. "Ślicznie wyglądasz, Juleczko", "O wow!", "Prześliczna sukienka - kolor i fason!" - zachwycali się internauci. Więcej zdjęć Julii Wróblewskiej znajdziecie w naszej galerii.

Julia Wróblewska zmaga się z chorobą. "Myślałam, że dziś jest trochę lepiej"

Julia Wróblewska w szczerym wywiadzie. Wzruszyła Ewę Drzyzgę do łez

Kilka miesięcy temu Julia Wróblewska udzieliła szczerego wywiadu, który ukazał się w "Dzień dobry TVN". W rozmowie z Ewą Drzyzgą celebrytka opowiedziała o swojej chorobie. Aktorka przyznała, że pragnie dzielić się swoją historią, aby pomóc innym. "Chciałam czuć się komfortowo z tym, co mówię, wyedukowana, oswojona z diagnozą. Dopiero będąc w terapii, poczułam się gotowa, żeby się tym podzielić. (...) Mam poczucie, że komuś pomagam. Wiele osób mi pisało, że poszły do terapeuty, psychologa lub zauważyły niepokojące objawy u siebie. Każda z tych osób mnie bardzo cieszyła" - zdradziła. Postawa gwiazdy "M jak miłość" wzruszyła Ewę Drzyzgę. Dziennikarka nie mogła powstrzymać łez. "Pomyślałam sobie, że przeszłaś taką drogę, że będziesz super mamą. Ośmielam się to powiedzieć, bo powiedziałaś, że chcesz założyć rodzinę" - powiedziała do Julii.