Marcin Prokop cieszy się ogromną sympatią widzów, a to wskutek profesjonalizmu i poczucia humoru, które często daje o sobie znać. Podczas sopockiego festiwalu również znalazła się przestrzeń na żarty. Bohaterem jednego z nich był Jan Borysiewicz, współzałożyciel zespołu Lady Pank.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiśniewski do Prokopa: Jeżeli rzeczywiście cię zniesławiłem, to zapraszam do sądu

Marcin Prokop zadrwił z Borysewicza. Chciał zadać mu właśnie to pytanie

Prezenter postanowił podejść do dziewczyny, która przygotowywała herbaty na festiwalu. "Jesteśmy nieprzypadkowo w takim miejscu i pytanie, które mi się ciśnie na usta i gdybym o to zapytał Janka Borysewicza, to wiem, co by mi odpowiedział. Ale zapytam ciebie: lubisz sobie popić?" - powiedział Prokop, co spotkało się z wybuchem śmiechu widowni. Nazwaliśmy ten żart niesmacznym, ponieważ wiemy, że Borysewicz od pewnego czasu nie pije alkoholu. W przeszłości zdarzało mu się przesadzać z napojami wysokoprocentowymi. Prezenter dopytywał, co dokładnie preferuje do picia jego rozmówczyni. "Najbardziej lubię herbatkę sobie popić! Bo można przy niej porozmawiać z ludźmi. Fajnie się rozmawia z tobą i też mogę ci zrobić" - odpowiedziała. Na koniec Prokop dodał:

Jesteś pierwszą osobą w wieku mojej córki, która mówi, że fajnie się ze mną rozmawia. Reszta ode mnie ucieka niestety.

W DDTVN zmiany. Pięciu prowadzących odchodzi KAPIF

Marcin Prokop niedawno otrzymał nową rolę

Julia Wieniawa jurorką w "Mam talent!". Internauci podzieleni

Dziennikarz od lat występował w roli prowadzącego "Mam talent!". Ostatnio dowiedzieliśmy się, że pożegnał się z tą posadą na rzecz bycia jurorem. Prokop zasiądzie w jury obok Agnieszki Chylińskiej i Julii Wieniawy. Jesteśmy ciekawi, jak ta trójka będzie się dogadywała. Po zdjęcia Prokopa zapraszamy do galerii na górze strony.