Anna Mucha wrzuciła ostatnio na Instagram zdjęcie ze swoim partnerem Jakubem Wonsem. Para pozowała wówczas w eleganckich stylizacjach, jednak to opis pod zdjęciem przykuł uwagę wszystkich, o czym pisaliśmy. Aktorka ogłosiła wówczas, że są małżeństwem, a w komentarzach posypały się gratulacje. Było to o tyle dziwne, że Mucha na co dzień chroni swoją prywatność i nie pokazuje fotografii z partnerem.

Mucha ogłosiła, że "są małżeństwem". Fani doszukują się, o co może chodzić

Jak się okazało, internauci są niezawodni w takich przypadkach. Zaczęli szperać, szukać i wszystko wyszło na jaw. Okazało się, że Jakub Wons oficjalnie dołączył do obsady dwugodzinnej sztuki "O mało co…", w której główną rolę gra właśnie Mucha. Jak się okazało, Wons, na zmianę z Michałem Lewandowskim, będzie grał męża Hilary (w tej roli Mucha) - Briana. Wons do tej pory był reżyserem spektaklu.

Kiedy Brian zaczyna uprawiać jogging, jego żona Hilary jest bardziej niż szczęśliwa. Nie wie tylko, że sport jest jedynie przykrywką dla schadzek jej męża z młodą kochanką o imieniu Wendy, do których dochodzi w mieszkaniu George'a - najlepszego przyjaciela Briana. Gdy mąż Hilary udaje się na tzw. bieganie, jego żona ma szansę przyjmować własnego kochanka - George'a. Z pozoru idealna układanka zaczyna się rozsypywać, gdy Jessica, żona George'a, przedwcześnie wraca z podróży, zastając w domu kogoś zupełnie obcego - możemy przeczytać na stronie "kupbilecik.pl".

I w ten sposób wyszło na jaw, co Mucha miała na myśli, pisząc, że wraz z Wonsem "są małżeństwem i to z niemałym stażem". Można się tego było domyślić, ponieważ sama aktorka pod tym podpisem dodała hashtag #omaloco, a jak wiadomo, wcześniej dodała ten sam post z innym podpisem. "Od września Kuba Wons dołącza do obsady spektaklu 'O mało co!'. To musiało się tak skończyć! A jeśli "o mało co" nabraliście podejrzeń, że mówię o czymś innym, to tym bardziej musicie zobaczyć nas razem na scenie jako wyjątkowe małżeństwo" - pisała w poście, który szybko usunęła. Jak na razie niewiele wiadomo o prywatnych planach Muchy i Wonsa, więc fani będą musieli zadowolić się ich scenicznymi rolami męża i żony. Ale historia zna takie przypadki, że filmowi/teatralni małżonkowie stawali na ślubnym kobiercu i w życiu prywatnym. Więcej zdjęć aktorów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.