Na początku sierpnia gruchnęła wiadomość o rozstaniu Katarzyny i Marcina Bosackich. Polityk miał porzucić żonę po 26 latach małżeństwa. "Kierując się szacunkiem wobec mojej żony, a także ochroną najbliższych, przede wszystkim naszych dzieci, nie chcę w jakikolwiek sposób komentować informacji mającej na celu wywołanie niepotrzebnej sensacji. Proszę o uszanowanie mojej decyzji" - powiedział w rozmowie z Pudelkiem. Tymczasem Katarzyna Bosacka nie chciała komentować sytuacji i rzuciła się w wir pracy.

Katarzyna Bosacka ogłasza nowy program. Tytuł wymowny

Katarzyna Bosacka do tej pory nie odniosła się do rozstania z mężem. Na pytania Super Expressu odpowiedziała krótko: "Nie chcę tego komentować. Nie chcę tego w mediach wałkować". To prawdopodobnie Marcin Bosacki z dnia na dzień zostawił żonę i czwórkę dzieci. Według medialnych doniesień, miał spakować walizkę i wyprowadzić się z domu. Powód? Ponoć inna kobieta. Katarzyna Bosacka mimo że milczy, nie zamierza usuwać się w cień. Wolała rzucić się w wir pracy i zaczęła nowy program, o czym poinformowała na instagramowym profilu.

Katarzyna Bosacka nie wykluczała rozwodu. Co mówiła o Marcinie Bosackim?

Pozdrawiam was z planu mojego nowego programu - o zacnym tytule "Bosacka daje radę". Już jesienią będziecie mogli mnie oglądać w Canal Plus Polska - napisała dziennikarka.

Nie tylko tytuł jej nowego programu wydaje się wymowny, ale i zdjęcie, które towarzyszy opisowi. Katarzyna Bosacka zapozowała bowiem z uśmiechem i... trzema pokaźnymi nożami na blacie. Akcesoria od razu wzbudziły emocje i zainteresowanie jej fanów. "Patrząc na noże, będzie ostro", "Ślicznie wyglądasz moja kochana", "Ale nazwa! Petarda!", "Czekamy! Tytuł cudowny!", "Wygląda pani rewelacyjnie. 'Co nas nie zabije, to nas wzmocni' nabierze innego znaczenia, jestem przekonana o tym" - komentowały zachwycone fanki.

Katarzyna Bosacka może liczyć na wsparcie swoich fanek, od kiedy tylko informacje o jej rozstaniu z mężem ujrzały światło dzienne. Dziennikarka czule im podziękowała na swoim profilu, nie kryjąc, że przeżywa trudne chwile. "Witajcie! Chciałam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie słowa wsparcia i otuchy w tych ciężkich dla mnie chwilach. Przepraszam, że nie mogę wszystkim odpowiedzieć osobiście. Dziękuję za tysiące lajków, przytulasów i serduszek" - napisała.