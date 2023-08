Aleksander Kwaśniewski przeszedł poważną operację. Córka mówi, jak się czuje

Aleksander Kwaśniewski miał być w najbliższy weekend gościem w Gdyni na Festiwalu Miasto Słowa. Spotkanie z czytelnikami zorganizowano w celu promocji najnowszej książki wywiadu-rzeki byłego prezydenta z Aleksandrem Kaczorowskim - "Aleksander Kwaśniewski. Prezydent w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim". Do spotkania jednak nie dojdzie, jak również do kolejnych zaplanowanych aż do końca sierpnia. Aleksander Kwaśniewski musiał przejść operację i czeka go teraz rehabilitacja.

REKLAMA

Aleksandra Kwaśniewska o operacji ojca

"Fakt" skontaktował się z córką byłego prezydenta, Aleksandrą Kwaśniewską. Dziennikarka do tej pory nie komentowała operacji ojca. Jak informuje "Fakt", Aleksander Kwaśniewski przechodzi teraz rehabilitację:

Wszystko jest na dobrej drodze, dziękujemy za troskę. Rehabilitacja trwa, jesteśmy dobrej myśli. Nie jest to nic tragicznego, damy radę - przekazała Kwaśniewska.

Dyrektorka biura Aleksandra Kwaśniewskiego przekazała portalowi o2.pl, że polityk nie weźmie udziału w żadnych wystąpieniach publicznych tylko do końca sierpnia. - Nic się nie dzieje, był to planowany zabieg chirurgiczny, operacja kolana. Z tego powodu pan prezydent musiał odwołać swoją wizytę na Nagrodzie Literackiej, ponieważ się rehabilituje - poinformowała Monika Rzepka.

Aleksandra Kwaśniewska niedawno zapowiadała, że zorganizuje spotkanie dla swoich obserwatorów na Instagramie z ojcem. Nie wiadomo, czy plany te nie ulegną zmianie w obecnej sytuacji. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Aleksandrowi Kwaśniewskiemu szybkiego powrotu do zdrowia!