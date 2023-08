Anna Mucha jest aktywna na Instagramie, gdzie utrzymuje stały kontakt ze swoimi fanami. Aktorka chętnie nagrywa dla nich relacje na InstaStories, opowiadając o swoich perypetiach, a także wrzuca zdjęcia. Anna Mucha lubi też prowokować - często pokazuje odważne zdjęcia, które wywołują niemałe zamieszanie. Tym razem jednak pokazała się z partnerem Jakubem Wonsem w bardzo eleganckich stylizacjach. Jednak to opis do zdjęć zwraca uwagę.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Mucha zatrudniła ekipę do układania kartonów w piwnicy

Anna Mucha z Jakubem Wonsem. Aktorka ogłasza: "Jesteśmy małżeństwem!"

Na profilu Anny Muchy pojawiły się dwa zdjęcia z Jakubem Wonsem. To rzadki widok, bo aktorka chroni swoją prywatność i nie chwali się fotografiami z ukochanym. Nie tylko jednak widok jej partnera na profilu zaskakuje, bo opis także.

Wojewódzki o powodach rozstania z Muchą. "Różnimy się w ocenie długości związku"

Tak! Tak to się musiało skończyć! Jesteśmy małżeństwem! I to już z niezłym stażem. Prawdę mówiąc, już nawet lekko sobą znudzonym… na tyle znudzonym, żeby mój mąż… - napisała aktorka.

Dalsza część opisu wyjaśnia wszystko. Chodzi o sztukę teatralną, bo aktorka zaprosiła swoich fanów do oglądania sztuki z ich udziałem. To właśnie w niej Anna Mucha i Jakub Wons grają małżeństwo. "Od września Kuba Wons dołącza do obsady spektaklu 'O mało co!'. To musiało się tak skończyć! A jeśli 'O mało co' nabraliście podejrzeń, że mówię o czymś innym, to tym bardziej musicie zobaczyć nas razem na scenie jako wyjątkowe małżeństwo" - podsumowała Anna Mucha. Po kilku minutach usunęła jednak post, dodając go znów w skróconej wersji. "Tak! Tak to się musiało skończyć! Jesteśmy małżeństwem! I to już z niezłym stażem, cdn." - napisała. Zdjęcia Anny Muchy znajdziecie w galerii na górze strony.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy aktorka faktycznie miała na myśli wyłącznie sztukę, czy też rzeczywiście para stanęła na ślubnym kobiercu. Z całą pewnością w prawdziwość wyznania Muchy uwierzyła spora część jej fanów. "Gratulacje!", "Jesteście cudowni razem", "Mąż jest w posiadaniu skarbu" - piszą rozradowani w komentarzach.

Anna Mucha i Jakub Wons są już parą od 2019 roku. Początkowo pilnie strzegli swojej prywatności i ich związek wyszedł na jaw dopiero po roku od pierwszej randki, choć oni sami znali się od lat i nieraz ze sobą współpracowali. Od tego czasu fani mogli ich zobaczyć kilka razy na ścianach czy na zdjęciach zrobionych przez paparazzi. Anna Mucha nie afiszuje się z uczuciem i nie publikuje prywatnych wspólnych zdjęć z ukochanym.