22 sierpnia rozpoczął się drugi dzień Top of the Top Festival 2023 w Sopocie. Koncert pod hasłem Summer Vibes połączony jest z konkursem o Bursztynowego Słowika. Zawalczy o niego siedmiu artystów: Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma, Rubens. Wtorkowe wydarzenie prowadzą Mery Spolsky, Wojciech Łozowski i Marcin Prokop. Na scenie wystąpią m.in. Lady Pank, Ewa Farna, Kayah, Agnieszka Chylińska, Cleo, Blue Café. Wydarzenie jak co roku przyciąga plejadę gwiazd.

Agnieszka Chylińska

Artystka świętuje w Sopocie 30-lecie kariery. Gdyby ktoś o tym zapomniał, wystarczy, że spojrzy na jej plecy, aby sobie przypomnieć. Gwiazda wtorkowego wieczoru na ściance zaprezentowała się w ulubionej czerni. Miała na sobie czarne luźne spodnie ze ściągaczem w pasie oraz spersonalizowaną kurtkę jeansową. Na plecach miała naklejkę z okładki najnowszej płyty "Never Ending Sorry" z 2022 roku. Przedstawiała artystkę oraz napis "Kiedyś do ciebie wrócę" - tytuł jednej z piosenek oraz "30 lat Agnieszki Chylińskiej". Czarną stylizację przełamała liliowymi butami sportowymi. Największą uwagę zwrócił jednak nowy tatuaż gwiazdy, który pojawił się na jej twarzy. Chylińska nad lewą brwią wytatuowała napis "sweet".

Agnieszka Chylińska Fot. AKPA

Monika Olejnik

Dziennikarka podczas drugiego dnia pojawiła się z partnerem Tomaszem Ziółkowskim. Olejnik wystroiła się jak na wtorkowy wieczór. Postawiła na cekinową sukienkę z odkryciami. Kreacja miała delikatny rękawek i sięgała do kolan. Rozcięcie pokazywało zgrabne nogi gwiazdy. Spódnica była zakończona frędzlami. Uwagę przykuwał odkryty brzuch. Monika Olejnik sukienkę połączyła z dużymi, wiszącymi kolczykami i czarnymi szpilkami z ozdobą.

Monika Olejnik Fot. East News

Mery Spolsky

Prowadząca dzisiejszy koncert zaskoczyła wyborem kreacji. Piosenkarka postawiła na przezroczystą, beżową sukienkę przy ciele. Ozdobiona jest niebieskimi i czerwonymi płatami świecącego materiału. Spod kreacji widać czarną bieliznę. Outfit uzupełniły czerwone, wysokie rękawiczki z wiszącym zbędnym materiałem i kryształami oraz wysokie kozaki w tym samym kolorze.

Mery Spolsky Fot. East News

Ewa Farna

Artystka wystąpiła na scenie w jasnej, obcisłej mini sukience z półgolfem. Na nią miała zarzuconą zielono-fioletowo-granatową marynarkę w osobliwy wzór. Stylizację uzupełniły kozaki za kolano w odcieniu pudrowego różu. Farna połączyła je z kabaretkami. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii u góry strony.

Ewa Farna fot. AKPA