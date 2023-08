W Sopocie trwa festiwal Top of the Top, który przyciągnął tłumy gwiazd. Wśród nich pojawiła się nawet Beata Kozidrak. Artystka wystąpiła na scenie, ale zanim to się stało paparazzi przyłapali ją na sopockich ulicach. Tam gwiazda paradowała w nietypowej stylizacji. Teraz postanowiła ją ocenić projektantka Dorota Wolff.

Zobacz wideo Beata Kozidrak planuje ślub? "Czy będzie lipa, to zobaczymy"

Projektanta komentuje stylizację Beaty Kozidrak. Doceniła jej look?

Na ulicach Sopotu Beata Kozidrak zaprezentowała się w grubym i kolorowym swetrze marki Pinko z symbolem tęczy. Sweter prawdopodobnie miał spełniać rolę tuniki lub sukienki, bo był tak długi. Do tego gwiazda dobrała kozaki z długimi cholewkami. Zdjęcia Beaty Kozidrak zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

Stylizację Beaty Kozidrak oceniła projektantka Dorota Wolff. Stwierdziła, że gwiazda ma "osobowość, talent i zawsze jest wyrazista". Jej zdaniem, śmiało mogłaby być muzą marki Versace! Nawiązała też do odsłoniętych kolan gwiazdy.

(...) Ta babka lubi czuć siebie! A odnośnie do wieku. Gdyby w takim stroju pokazała się Madonna, która jest starsza od Kozidrak, to nikogo by to nie dziwiło. Polski artysta ma z góry przechlapane, bo starsza pani pokazuje kolana i jak można w tym wieku! Zawsze mówię głośno i wyraźnie: eksponuj zalety i ukrywaj wady. Noś to, co czujesz i lubisz! - napisała Dorota Wolff na Facebooku.

Na koniec projektantka napisała, co by zmieniła w stylizacji artystki. "W tej stylizacji otworzyłabym tylko szyję i zmieniłabym okulary. Nogi świetne!" - stwierdziła na koniec.

W komentarzach pojawiły się podzielone zdania internautów. Jedni chwalili look Beaty Kozidrak, inni go krytykowali. "Tej stylizacji mówię NIE, chociaż Kozidrak uwielbiam. Wydaje mi się, że niezależnie od wieku warto wyglądać elegancko, nawet jeśli jest się szaloną pop-rockmanką. Ta stylizacja jest najzwyczajniej w świecie koszmarnie brzydka… i kolana nie mają tu nic do tego", "Niestety, Beata Kozidrak niezwłocznie musi zmienić stylistkę", "Nie mam nic przeciwko eksponowaniu ładnych, zadbanych nóg, niezależnie od wieku. Ale w samej bluzie, bez spódnicy to nawet Kendall Jenner wygląda kontrowersyjnie. Ktoś tu jednak popłynął", "Jeżeli pani Beata dobrze się czuje w tej stylizacji, to nic nam do tego. Zawsze prowokowała i zapewne o to nadal chodzi. Ogromne logo, wyraziste buty - coś nam mówią. Natomiast odkryte nogi... kwestia estetyki" - komentowali internauci.