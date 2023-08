W niedzielę 27 sierpnia Aleksander Kwaśniewski miał spotkać się na Festiwalu Miasto Słowa w Gdyni w związku z książką "Aleksander Kwaśniewski. Prezydent w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim". Okazuje się jednak, że nie dojdzie do spotkania z byłym prezydentem. Na facebookowym fanpage'u Nagroda Literacka Gdynia, który promuje wydarzenie, pojawiła się niepokojąca informacja o jego stanie zdrowia. Okazuje się, że przeszedł poważną operację.

Aleksander Kwaśniewski przeszedł operację. Teraz czeka go rehabilitacja

Jak poinformowała nas pani Monika Rzepka, dyrektorka biura Aleksandra Kwaśniewskiego, ze względu na poważną operację i przedłużającą się rehabilitację pan prezydent musiał odwołać wszystkie zaplanowane wcześniej na sierpień i wrzesień wystąpienia" - czytamy na fanpage'u Nagroda Literacka Gdynia.

Nie wiadomo, co dokładnie stało się Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Teraz były prezydent będzie skupiał się na powrocie do zdrowia i sprawności, skoro odwołał wszystkie zaplanowane na sierpień i wrzesień spotkania. Co jednak ciekawe, ostatnio Aleksandra Kwaśniewska, córka prezydenta, zapowiedziała instagramowego live'a z jego udziałem. Spytała swoich fanów, kiedy chcieliby go obejrzeć - jeszcze w sierpniu czy już we wrześniu. W głosowaniu internetowym wygrał wrzesień. Nie wiadomo jednak, czy w związku ze stanem zdrowia Aleksandra Kwaśniewskiego rzeczywiście ten live się odbędzie. Ola Kwaśniewska nie wspomniała słowem o tym, jak czuje się jej ojciec, ani co się wydarzyło. Niewykluczone, że sytuacja była nagła i niespodziewana.