Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami niedawno wyprowadzili się do Miami. Rodzina poinformowała o swojej decyzji 1 kwietnia 2023 roku. Od tego czasu wszyscy rzetelnie przygotowywali się na wyjazd. Helena i Alicja rozpoczęły już szkołę w Stanach Zjednoczonych. Rodzice dziewczynek zdali nawet amerykańskie prawo jazdy. Regularnie relacjonują w mediach społecznościowych, jak wygląda ich życie za oceanem. Wiele gwiazd ma różne opinie na temat wyjazdu Rubików.

Sandra Kubicka skomentowała przeprowadzkę Rubików do Miami. Nie szczędziła słów

Na temat wyjazdu Rubików wypowiedziała się między innymi Sandra Kubicka. Modelka wcześniej mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że przed wyprowadzką Agata i Piotr Rubikowie kontaktowali się z celebrytką, która poleciła im księgową. Kubicka w wywiadzie z Jastrząb Post opowiedziała o swojej perspektywie. "Ja się tam nie odnajdywałam. Natomiast oni nie mieszkają w Miami, tylko kawałek od Miami, na takiej wyspie, gdzie jest bardzo dużo emerytów i absolutny spokój, więc są w zupełnie innej części, ja byłam w takiej bardziej imprezowej i już nie mogłam. Oni są małżeństwem, mają dzieci. Są ustatkowani, ustabilizowani, a ja jednak tego chciałam" - wyznała w rozmowie. Podkreśliła, że w Miami ciężko znaleźć stabilizację. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Sandra Kubicka w szczerym wyznaniu. Dla niej Stany Zjednoczone to idealny kraj na emeryturę

Sandra Kubicka dodała, że Miami może być świetnym miejscem, jednak w zależności od potrzeb. Przyznała, że ona sama nie chciała stabilizacji, gdy mieszkała za oceanem. Pochwaliła także Rubików, za to, że wciąż utrzymują kontakt z dawnymi znajomymi. "W Miami to nie jest miejsce, gdzie znajdziesz męża i dzieci. Chyba inaczej, jak wyprowadzasz się tam na emeryturę, tam jest też raj podatkowy. Na pewno będą mieli fajnie. Fajnie, że też utrzymują kontakt z Polakami, a nie, że się odcięli i obrazili na show-biznes, tylko pokazują, jak to wygląda, a pokazują też te brzydkie strony. Przecież życie nie jest usłane różami, czasami jest up, czasami jest down" - stwierdziła celebrytka.