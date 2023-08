21 sierpnia w Sopocie ruszył Top of the Top Festival 2023. Pierwszy dzień zabawy w Operze Leśnej upływał pod hasłem #I Dance. Na scenie wystąpili m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Michał Szpak, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Beata Kozidrak czy Sara James. Poniedziałkowy koncert prowadziły wyjątkowe kobiety: Paulina Krupińska, Gabi Drzewiecka, Julia Wieniawa, Anna Senkara, Ola Filipek i Małgorzata Rozenek. Cudowny duet stworzyli Michał Szpak i Beata Kozidrak. Muzyk zaskoczył wszystkich, całując gwiazdę.

Michał Szpak pocałował Beatę Kozidrak

Pocałunki na scenie między artystami zawsze wzbudzają emocję. Jednym z najbardziej znanych był ten pomiędzy Britney Spears a Madonną podczas MTV Video Music Awards w 2003 roku. Widzowie pierwszego dnia Festiwalu w Sopocie również mogli doświadczyć podobnych doznań. Jednym z artystów na scenie był Michał Szpak. Zaśpiewał on premierowo nową piosenkę "Gaja". Następnie dołączyła do niego Beata Kozidrak i wspólnie zaśpiewali hit Madonny "Like a Prayer". Pod koniec muzyk zaskoczył gwiazdę i pocałował ją w usta. Odniósł się do tego na Instagramie. "Przypadek? Nie sądzę. Królowo, dziękuję" - napisał pod fotografią.

Bardzo możliwe, że opis nawiązuje do słynnego pocałunku Madonny, której utwór zaśpiewali. Również fani nawiązali do tego, publikując gify całującej się królowej i księżniczki popu. Wielu obserwatorów było zachwyconych tym, co się wydarzyło na scenie. "Beatce można pozazdrościć. Świetny był wasz duet", "Kiss był niesamowity. Beata jak zawsze niepowtarzalna, a cały występ po prostu wow", "To było urocze i oboje byliście w tym tacy naturalni" - zachwycali się internauci pod postem.