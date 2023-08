Ciemne włosy to już przeszłość, Angelina Jolie została blondynką. Są zdjęcia

Angeliny Jolie nikomu przedstawiać nie trzeba. Hollywoodzka gwiazda od lat budzi emocje nie tylko za sprawą swoich zawodowych projektów, ale i życia prywatnego. Kilka lat temu rozstała się z Bradem Pittem w atmosferze skandalu. Od czego czasu pilnie strzeże swojego prywatnego życia i nie ujawnia, czy aktualnie z kimś się spotyka. Angelina Jolie zniknęła też z życia publicznego. Rzadko bywa na salonach i imprezach branżowych. Nic więc dziwnego, że gdy ostatnio przyłapali ją paparazzi, można było przecierać oczy ze zdumienia. Angelina Jolie nie jest już bowiem brunetką!

REKLAMA

Zobacz wideo Angelina Jolie powraca w niesamowitej roli. "Czarownica 2" już niebawem w polskich kinach

Angelina Jolie zmieniła fryzurę. Nie jest już brunetką

Aktorka zaskoczyła wszystkich swoją metamorfozą. Angelina Jolie nie ma już ciemnych włosów na głowie, a zamiast nich pojawiło się blond ombre! Ciemne kosmyki włosów wciąż widać na czubku jej głowy, natomiast dół jest znacznie rozjaśniony. Nie brakuje też jasnych pasemek. Angelina Jolie oczywiście nie pierwszy raz zdecydowała się na zmianę koloru włosów. W swojej karierze była już blondynką, ale nie da się ukryć, że zdecydowanie częściej mogliśmy podziwiać ją w ciemnym kolorze włosów. Więcej zdjęć Angeliny Jolie w nowej fryzurze znajdziecie w galerii na górze strony.

Angelina Jolie East News

Angelina Jolie pracuje w Nowym Jorku

W nowym wydaniu Angelina Jolie została przyłapana w Nowym Jorku. Aktorka wybrała się na spacer po East Village. Miała na sobie czarną sukienkę maksi i długą, luźną wełnianą marynarkę. Do tego dobrała czarne baleriny i duże okulary przeciwsłoneczne. Nie zapomniała również o pojemnej torbie.

Jolie się wścieknie. Pitt zabrał nową dziewczynę do ich wspólnej posiadłości

Obecnie Angelina spędza czas w mieście, gdzie finalizuje szczegóły swojego nowego projektu na Broadwayu - "The Outsiders". Co ciekawe, współpracuje razem z córką, 15-letnią Vivienne. Nastolatka odegrała kluczową rolę we wprowadzeniu scenicznej wersji książki na Broadway. Pracowała jako asystentka swojej matki, aktorki i reżyserki.

"Viv przypomina mi moją mamę, ponieważ nie koncentruje się na byciu w centrum uwagi, ale na wspieraniu innych twórców" - powiedziała Angelina w oświadczeniu dla People. "Bardzo rozważnie i poważnie podchodzi do teatru i ciężko pracuje, aby jak najlepiej zrozumieć, jak wnieść swój wkład". Ujawniła również, że to jej nastoletnia córka zwróciła jej uwagę na projekt, po obejrzeniu występu "The Outsiders" w Los Angeles na początku tego roku.

"The Outsiders" pojawi się na Broadwayu w kwietniu przyszłego roku, a Angelina będzie jedną z producentek. Gwiazda była uszczęśliwiona powrotem do teatru, który, jak powiedziała, był jej pierwszą miłością. "Mam nadzieję, że będę mogła wnieść swój wkład, jednocześnie kontynuując naukę od tego niesamowitego zespołu, z którym pracuję, odkąd moja córka przyprowadziła mnie na przedstawienie do La Jolla Playhouse" – powiedziała w oświadczeniu.