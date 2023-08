Jacek Borkowski regularnie widywany jest w towarzystwie pięknych kobiet. Wygląda jednak na to, że jego serce zostało usidlone na dobre. Po kilku znajomościach, które nie przerodziły się w nic więcej, pochwalił się właśnie na Facebooku, że od 21 sierpnia jest zaręczony z niejaką Jolantą. Zamieścił nie tylko jej zdjęcia, ale i zdobył się na osobiste wyznanie. "Bardzo cię kocham" - stwierdził pod postem, w którym poinformował o ich zaręczynach.

Fani gratulują Jackowi Borkowskiemu zaręczyn

Z informacji udostępnionych przez nową wybrankę Jacka Borkowskiego wynika, że jest radiologiem i pochodzi z Krakowa. Fani serialowego Rafalskiego z "Klanu" nie kryją teraz radości ze szczęścia swojego ulubieńca. "W końcu znalazł pan szczęście i ukojenie", "Dbaj o nią każdego dnia", "Po tragedii, którą pan przeżył, należy się szczęście", "Pasujecie do siebie idealnie" - czytamy na Facebooku aktora, z którego też dowiadujemy się, że zakochani dwa dni temu byli na Wawelu. Początek sierpnia spędzili zaś w Sopocie.

Niedawno narzekał, że kobiety stwarzają bariery, których nie miały, jak studiował

Niedawno Jacek Borkowski narzekał w jednym z wywiadów, że w ostatnich latach panie inaczej podchodzą do relacji damsko-męskich. Są bardziej zachowawcze i stwarzają różne bariery. Aktor stwierdził, że kiedyś paniom zupełnie nie przeszkadzało, że przyjaźni się z kilkoma naraz, co teraz w jego środowisku wydawałoby się nie do pomyślenia. Mógł sobie pozwalać na więcej. "Czasy się zmieniają i trzeba bardzo zważać na słowa, by nie zostać posądzonym o mizoginizm, męski szowinizm i Bóg wie co jeszcze" - wyznał w "Fakcie", gdzie przy okazji wspominał swoją młodość, pełną miłosnych podbojów. "Było mniej sztucznie wykreowanych barier, a kobiety miały w sobie więcej naturalności, były spontaniczne, bezpośrednie i bardziej skore do zabaw. Pamiętam, że w szkole teatralnej dziewczyny nie obrażały się i nie oskarżały nikogo o seksizm, jeśli ktoś dla żartu przytulił, dotknął, pocałował. To świadczyło o ich atrakcyjności i powodzeniu wśród męskiej części studentów" - dodał. Więcej zdjęć Jacka Borkowskiego znajdziesz w galerii na górze strony.

