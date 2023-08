Anna Kalata swą przemianą inspiruje wiele kobiet do działania. Stracenie 40 kilogramów nie przyszło z dnia na dzień. Była polityk pracowała nad sylwetką przez długi okres. Ostatnio Kalata pojawiła się na gali "Optymista Roku". Zobaczcie, jak się prezentowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Justyna Steczkowska o problemach z głosem. Jak sobie z nimi poradziła? Zdradza, jak dba o zdrowie

Anna Kalata na ściance. Czas jest jej sprzymierzeńcem

Nie każdy wie, czym w przeszłości zajmowała się była polityk. Sprawowała nie tylko urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej, ale i działała w partii Samoobrona RP, co przyniosło jej rozpoznawalność w całej Polsce. Kalata postanowiła w 2007 roku zakończyć polityczną działalność. Weszła wówczas do polskiego show-biznesu. Co ciekawe, brała udział w "Tańcu z Gwiazdami". Zaczęła również udzielać wywiadów. Dziś Anna Kalata wciąż ma blond włosy i smukłą sylwetkę - nie zaprzepaściła efektów metamorfozy. W galerii znajdziecie więcej zdjęć byłej polityk.

Anna Kalata AKPA

Jak byłej polityk udało się schudnąć 40 kilogramów?

Anna Kalata przeszła metamorfozę i zniknęła. Tak dziś wygląda

Kalata odbyła przed laty podróż do Indii, z której wyciągnęła wiele wniosków. To właśnie wskutek tej wyprawy zaczęła dbać o zdrowie. "Może dotarło do mnie, że idąc w tym upale, się męczę, że mam za dużo ciała na sobie?" - takim spostrzeżeniem podzieliła się była polityk podczas rozmowy z magazynem "Viva!". Ponadto wspomniała o swojej diecie, która pozwoliła jej zrzucić nadmiar kilogramów. "Wykreśliłam z jadłospisu słodycze, skrobie, przeszłam na gotowane warzywa i mięso" - wyznała Anna Kalata. W procesie przemiany wykazała się wysoką samodyscypliną, czego po dziś dzień gratulują jej fani.