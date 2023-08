Królowa Camilla w żałobie. Nie żyje jej ukochany

We wtorek 22 sierpnia świat obiegła smutna wiadomość o tym, że królowa Camilla jest w żałobie. Jak się okazało, na początku sierpnia zmarła osoba szczególnie bliska jej sercu - Kevin Burke. Mężczyzna miał 77 lat. Przyczyna zgonu nie została podana do wiadomości publicznej. Rodzina zmarłego poprosiła o przekazanie darowizn na rzecz British Heart Foundation. Informacje o śmierci osoby z otoczenia Camilli zbiegły się z przyjazdem króla Karola III do Balmoral na letnie wakacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego?

Kevin Burke nie żyje. Był pierwszą miłością przyszłej królowej

Kevin Burke był pierwszą miłością Camilli. Poznali się na przyjęciu w Knightsbridge w 1965 roku. Camilla miała wówczas 18 lat, Kevin zaś 19. Ich romans trwał rok. Mężczyzna wspominał później w biografii królowej, że związek z nią to była "najlepsza zabawa, a Camilla była najlepszą partnerką, jakiej można sobie życzyć". O życiu prywatnym Burke wiadomo tyle, że później ożenił się z dyrektorką ds. reklamy Petą Baker. Małżeństwo przetrwało 14 lat, zakończyło się rozwodem w 2001 roku. Następnie poślubił Luisę Fairey, byłą headhunterkę. W 2004 roku po raz pierwszy został ojcem. Miał wtedy 58 lat. Więcej zdjęć królowej Camilli i króla Karola III znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Królowa Camilla została zawstydzona przez poddanych. Zignorowali ją na ulicy

To była najlepsza zabawa. Miałem najlepszą i najbardziej zabawną partnerkę, jakiej można sobie życzyć. Camilla była niezwykle popularna. Chociaż nie była pięknością, była atrakcyjna i seksowna. Byłem z Camillą przez cały ten rok. Przypuszczam, że byliśmy zakochani, a potem mnie rzuciła. Dlaczego? Cóż, krótka odpowiedź jest taka, że bawiła się na balu w Londynie - opowiadał Kevin Burke w biografii "The Duchess of Cornwall: her story and secrets".