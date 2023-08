Portale rozrywkowe rozpisują się na temat relacji Tori Spelling i Deana McDermotta. Mąż aktorki napisał na Instagramie oświadczenie o rozwodzie, które szybko zniknęło z jego mediów społecznościowych. Celebrytka miała natomiast wyprowadzić się z wynajmowanego domu. Najnowsze informacje donoszą, że Spelling wylądowała z piątką dzieci w przyczepie kempingowej. To jednak nie wszystko - gwiazda serialu "Beverly Hills 90210" została hospitalizowana.

Tori Spelling trafiła do szpitala. Dodała enigmatyczny wpis. "Tęsknie za dziećmi"

Aktorka poinformowała fanów na Instagramie, że przebywa w szpitalu. W dość enigmatycznej wiadomości nie wytłumaczyła jednak powodów hospitalizacji. "To mój czwarty dzień tutaj i bardzo tęsknię za dziećmi. Jestem wdzięczna i dumna z moich silnych, odważnych i wytrwałych dzieci, które wykazują się optymizmem bez względu na to, co przynosi nam los" - napisała Spelling.

Tori Spelling fot. Instagram @torispelling

Tori Spelling klepie biedę? Aktorka mieszka w przyczepie

Co dzieje się z mężem aktorki? Krążą plotki, że Spelling zostawiła go przez liczne zdrady, inni twierdzą, że aktor wyjechał do zamkniętego ośrodka na odwyk. Co dalej będzie z gwiazdą "Beverly Hills 90210"? Jej matka i przyjaciel Josh Flogg, znany pośrednik ds. sprzedaży nieruchomości, próbują jej znaleźć nowe lokum. Nieco bardziej sceptyczni uważają jdnak, że mieszkanie w kamperze to tylko ustawka pod nowe reality show. W przeszłości była gwiazdą takich programów jak "Tori & Dean: Home Sweet Hollywood", "Tori & Dean: sTORIbook Weddings" i "Tori & Dean: Cabin Fever".

Tori Spelling jest córką milionera. W spadku zostawił jej jednak niewiele

Przypominamy, że ojcem Tori Spelling był Aaron Spelling - producent takich serialowych hitów, jak "Dynastia" czy "Aniołki Charliego". Mówiono, że celebrytka miała odziedziczyć po nim przynajmniej 150 mln dolarów. W ostateczności jej ojciec zmienił testament i przepisał aktorce "jedyne" 200 tys. dolarów w gotówce i 600 tys. w papierach funduszu powierniczego. Dlaczego? Kiedy nawiązała relację z McDermottem, była w związku z małżeńskim z Charlie Shanianem, którego Spelling traktował jako idealnego zięcia. Romans aktorki zdołał wywołać tak duży skandal, że skłócił ją z ojcem. Dziedziczką 500 mln dolarów oraz praw autorskich do serialowych produkcji została matka gwiazdy, Candy Spelling, z którą ta również ma mieć obecnie napięte relacje.

