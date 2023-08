Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka od lat prężnie działają w polskim show-biznesie. Muzyk aktywnie działa w zespole Zakopower. Z kolei jego żona dała się poznać jako prezenterka telewizyjna oraz modelka. Obecnie prowadzi program "Dzień dobry TVN". Uczestniczyła również w show "Azja Express". Para jest związana od 2014 roku. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2018 roku. Doczekali się dwójki dzieci: Antoniny i Jędrzeja. Na co dzień cała rodzina przebywa w Warszawie. Ma jednak miejsce, do którego ucieka, aby odpocząć od miasta.

Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Spójrzcie na ten widok z okna

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka mieszkają na co dzień w Warszawie. Z uwagi na kariery pary, małżeństwo musi regularnie przemieszczać się między górami a stolicą. Ich druga posiadłość to drewniany dom na wsi. Jest położony niedaleko Zakopanego. Nie da się ukryć, że nieruchomość robi wrażenie. Chatka to połączenie klasycznego wykończenia wraz z nowoczesnymi wykończeniami. To jednak nie wszystko. Ważna jest również lokalizacja. Ze swojego domu rodzina może podziwiać Giewont.

Sebastian Karpiel-Bułecka zaprojektował dom Fot. sebastiankarpielbulecka/Instagram

Warto przyjrzeć się również wystrojowi wnętrz domku w górach. Paulina Krupińska wraz z rodziną postawiła na jasne kolory. W środku dominuje biel i beż. Całość została połączona z drewnem i cegłą, co idealnie się dopełnia. Nie można również zapomnieć o ogródku, w którym jest miejsce na drzewa i kwiaty. Sławna para często chwali się wykończeniem swojego domu. Oboje wielokrotnie podkreślali, że to w górach czują się najbardziej spełnieni. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka świętowali piątą rocznicę ślubu

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka często wrzucają wspólne ujęcia do sieci. Para regularnie informuje fanów o tym, co nowego u nich słychać. Ostatnio pochwalili się wyjątkową datą. Zakochani świętowali piątą rocznicę ślubu. W 2018 roku para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w kościele w Kościelisku. Prawie udało im się zachować ten fakt przed mediami. Z okazji rocznicy opublikowali urocze nagranie w mediach społecznościowych. Dzięki temu obserwatorzy mogli zobaczyć, jak wyglądała ceremonia. W miły sposób skomentowali filmik. "Kochajcie się i lubcie się wzajemnie. To ważne" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Paulina Krupińska zadzwoniła do męża z samochodu. Nie uwierzycie, skąd odebrał. "Jesteśmy trochę na koncercie"