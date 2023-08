Julia Wieniawa z racji prowadzenia festiwalu nie tylko musiała przygotować się merytorycznie, ale nie mogła też zapomnieć o stylizacji. Pierwszego dnia aktorka powitała widzów w różowej sukience z kokardą i niewielkim trenem. Założyła do tego białe platformy i subtelną biżuterię. Ada Fijał, aktorka i jurorka w "Shopping Queens", postanowiła przeanalizować dla nas strój Wieniawy.

Julia Wieniawa jako Barbie w Sopocie. Fijał: Jestem na tak

"Krótka sukienka Julii Wieniawy w najmodniejszym kolorze sezonu, połączona z mocnymi butami, to świetna opcja na zrównoważone proporcje" - zaczęła Fijał. Po zdjęciach z wydarzenia można zauważyć, że nowa prowadząca potrafi się ubrać z klasą. Różową stylizacją podkreśliła swoje atuty, a za pomocą butów optycznie wydłużyła nogi. "Wybór różu w wersji z ogromną kokardą, to oczywiście nawiązanie do tematu Barbie, a białe buty to trend, który już od dłuższego czasu gości w naszych szafach, tu w wersji stylowej platformy robi mocne wrażenie! Sama mam podobne platformy, ale przestrzegam - trzeba poćwiczyć chodzenie w nich, by nie skręcić kostki" - dodała ze śmiechem Ada Fijał. Jak całościowo ocenia ona kreację Wieniawy?

Całość stylizacji Julki bardzo na czasie, a jednocześnie zabawna i z przymrużeniem oka. Jestem na tak! - dodała aktorka.

Widzowie oceniają pierwszy dzień prowadzenia festiwalu przez Julię Wieniawę

Fijał o aferze z Janoszek i mitomanii. Mówi, że w show-biznesie jej nie brakuje

"Kobieta tysiąca talentów. Jest super - lekko, na luzie i pięknie", "Świetny duet - Julia jesteś stworzona do występów na scenie", "Dobrze się was ogląda" - pisali internauci, komplementując duet Wieniawa-Drzewiecka. Niektórzy widzowie nie byli jednak zachwyceni. "Tej pani już dziękujemy" - napisał jeden z internautów. Po więcej zdjęć Julii Wieniawy zapraszamy do galerii.