Za nami pierwszy dzień festiwalu w Sopocie. W roli prowadzących zobaczyliśmy m.in. Julię Wieniawę i Gabi Drzewiecką, a na scenie zaprezentowali się m.in. Margaret, Michał Szpak z Beatą Kozidrak oraz Sylwia Grzeszczak. Komentarze internautów wobec tej ostatniej są w szczególności przychylne. Widzowie chóralnie przyznają, że wokalistka dała najlepszy występ wieczoru.

Sylwia Grzeszczak wstrząsnęła widzami festiwalu w Sopocie

"Opera Leśna jest miejscem wielu magicznych momentów, a występ Sylwii Grzeszczak do takich na pewno się zalicza" - czytamy na instagramowym profilu TVN-u. W komentarzach rażąco przeważają pozytywne głosy na temat występu piosenkarki. "Najlepszy występ! Sylwia co roku ratuje festiwal", "Piękny głos i elegancki strój. Inne pseudogwiazdki powinny uczyć się od pani Sylwii. Jak zawsze, Sylwia pozamiatała", "To, co Sylwia zrobiła na scenie, to się w głowie nie mieści" - piszą rozemocjonowali internauci.

Trwa Top of the Top Sopot Festival 2023. Co było pierwszego dnia?

Wielkie muzyczne wydarzenie TVN-u potrwa od 21 do 24 sierpnia. Pierwszy dzień rozpoczął się z przytupem. Otworzył go Krzysztof Zalewski piosenką "Szare miraże" zespołu Maanam. Kolejny utwór, "Boskie Buenos", artysta zaśpiewał w duecie razem z Natalią Przybysz. Tam nie obyło się jednak bez małej wpadki. Skład prowadzących był iście gwiazdorski, a przede wszystkim - kobiecy. Były to: Paulina Krupińska, Ola Filipek, Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Senkara, Gabi Drzewiecka i Julia Wieniawa. Szczególną uwagę przyciągnęła ta ostatnia - widzowie podzielili się w opiniach na temat tego, jak wypadła.

Wieniawa poprowadziła festiwal w Sopocie. Jak jej poszło? Fani podzieleni