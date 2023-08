Allan Krupa prężnie działa w branży muzycznej, co spotyka się z ogromnym uznaniem jego fanów. Niemałe zainteresowanie panuje także wokół jego życia prywatnego. Krupa kilkukrotnie w mediach opowiadał o swoim związku. Chętnie pozował w towarzystwie ukochanej. Dziś wiemy, że Krupa i Dziedzic nie są już razem.

Allan Krupa rozstał się z dziewczyną po dwóch latach związku. Problemem było wspólne mieszkanie?

"Chyba za wcześnie zdecydowali się na dorosłe życie i mieszkanie razem. Ostatnio przestało to służyć ich relacji" - mówi informator "Super Expressu". Krupa i jego była dziewczyna szybko podjęli decyzję o tym, aby razem zamieszkać i być może to było dla nich problematyczne. Jak na razie żadna ze stron nie skomentowała rozstania. Pomocną dłoń w trudnych chwilach wyciąga do nich Edyta Górniak, która nie ukrywa, że dbała o kontakt z byłą dziewczyną syna.

Zarówno Allan jak i Andżelika poprosili Edytę o spotkanie. I choć miała wtedy koncerty i wykłady za granicą, spotkała się zarówno z jednym, jak i drugim. Rozmawiali godzinami. Starała się zrozumieć i wesprzeć oboje. A przy okazji też nie wtrącać się za bardzo - zdradza bliski artystki.

Krupa i Dziedzic przeżywają rozłąkę. Widać to na Instagramie

Po Instagramach każdej ze stron widzimy, że obecny czas jest dla nich trudny. Była dziewczyna Krupy publikuje w mediach utwory o nieszczęśliwej miłości. Widzimy ponadto, że nie przebywa teraz w Warszawie. Podobnie Krupa - syn Górniak udał się do Berlina. Pracuje tam w studiu nagraniowym. Po zdjęcia Krupy i jego byłej partnerki zapraszamy do galerii.